Exotische Küche Kochen gegen Fernweh

Stevan Paul ist ein Camping-Kind. „Die Ferien verbrachten wir als Familie oft auf dem Zeltplatz, im Ferienhäuschen oder unterwegs im Campingmobil“, sagt Paul. Auch heute noch ist er gerne abseits des Trubels unterwegs, wohnt gerne in Tiny Houses auf dem Land, im Wohnwagen, in einem Häuschen am See. Sommer, das ist für ihn: Einfach raus, und die Küche wird mitgenommen. In seinem Buch „Einfach Urlaub“ sucht man vergeblich eine klassische Kapitelaufteilung – sie ist vielmehr logisch: Für die Anfahrt benötigt man Reiseproviant, den gibt's beispielsweise als Coca mallorquin, eine Art Pizza der Balearen, die man nicht nur warm, sondern auch kalt aus der Tupperbox essen kann. Wer ankommt, braucht erst einmal Kohlenhydrate in Form von fixen Nudeln wie der Ajvar-Pasta, zum Frühstück gibt's Porridge oder Croque Madame. Wer nicht kochen will, belegt sich Tapas-Brote mit Sardinen oder Oliven. Wenn alle zusammen kommen, schmecken Tarte oder Risotto, und natürlich lohnt es sich erst dann, den Grill zu entfachen – für Burger oder Forelle aus der Fischgrill-Klemme. Für die Hängematte gibt’s „Grilled Cheese Croque Madame“, bei dem der Croque in einem feinen Käseguss ausgebraten wird. Durstlöscher und Süßes finden sich im Kochbuch natürlich auch – sowie Anregungen für allerlei Salate und kühlende Gerichte, wenn die Hitze der Sonne allzu mächtig wird oder man sich an die warmen Sonnenstrahlen erinnern will.