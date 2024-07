Sekt von deutschen Winzern Das große Prickeln

Soll es ein „spritziger und eleganter Schaumwein“ für 5,99 Euro sein? Oder ein halbtrockener Rotkäppchen-Schaumwein für 4,99 Euro? Das sind zumindest die aktuellen Angebote im Discounter. Diese Kategorie Sekt deckt zu 97 Prozent den Sektmarkt in Deutschland ab. Aber: Die restlichen drei Prozent erleben gerade eine große Aufmerksamkeit und kündigen an, ihren Anteil am Markt zu erhöhen.