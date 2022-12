Sechs Kochbücher kurz vorgestellt Kochen wie die Könner

Es gibt Studienfächer, mit denen kann man sicher heutzutage Gesprächspartner noch verblüffen. Zuza Zak studierte am University College in London osteuropäische Esskulturen. Ein Produkt dieser Auseinandersetzung ist das Kochbuch „Baltikum“, in dem sie die Rezepte und Geschichten aus Estland, Lettland und Litauen versammelt. Mit ihrem Partner und ihrer dreijährigen Tochter hat sich die Polin auf die Reise gemacht, um kulinarische und genealogische Geheimnisse zu entschlüsseln. Denn wie sich herausstellte, hatte ihr Vater litauische Wurzeln – und damit auch sie. Die Küche ist geprägt von Beeren, Pilzen, Fisch, fermentierten und erdigen Aromen, deftigen Suppen, feinen Pfannkuchen und wuchtigen Roggenbroten. Die Zutaten stammen aus See, der Ostsee, von Feld und Flur, typisch sind Birkenzucker, Buchweizen und Hanf, aus dem eine Butter gemacht wird. Besonders ansprechend, weil man schon Bilder von langen Tafeln auf Blumenwiesen vor Augen hat, ist zum Beispiel ein baltischer Kranz, ein rundes Roggenbrot, das wie das dänische Smörrebröd unterschiedlich belegt ist und zum Teilen in großer Runde gedacht. Nach der Lektüre dieses Buchs rutscht das Baltikum auf die Liste der Regionen, die man in seinem Leben unbedingt bereist haben will. mso