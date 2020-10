An Halloween will und soll man sich gruseln. Dazu gehören Hexen-, Geister- und Monsterkostüme ebenso wie Grusel-Snacks aus kotzenden Kürbissen und Gehirnkuchen. Wie das Grusel-Essen gelingt, zeigen Youtuber in Rezept-Videos. Wir haben die schönsten ausgesucht.