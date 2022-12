Gehasst und geliebt Ehrenrettung für die Rosine

Wer die Rosine noch so halbwegs erträgt, findet in einer anderen weihnachtlichen Zutat dann seinen Endgegner: kandierte Früchte, beziehungsweise Zitronat und Orangeat. Das jagt vielen Menschen Schauder den Rücken hinunter. Allerdings kennen viele nur die geschredderten Würfelchen in der Plastikverpackung, die die wahre Kunst des Kandierens nicht widerspiegeln. Wer schon mal am Maison Auer in Nizza vorbei flaniert ist und sich an der Scheibe die Nase plattgedrückt hat angesichts von in Zucker getränkten Früchten, der kann mit der Abscheu wenig anfangen. Die kandierte Orangen- oder Zitronenschale zum Beispiel ist in zarte Streifen geschnitten und von einer feiner Zuckerkruste überzogen. Beim Kandieren werden Früchte mit einer Zuckerlösung überzogen, diese Vorgang wird über Tage wiederholt, so wird der Frucht Flüssigkeit entzogen, und sie wird haltbar. Vielleicht sollte man dieser Handwerkskunst noch einmal eine Chance geben mit einem Orangeat und Zitronat de luxe.