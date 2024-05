Rezepte für die Familie Diese Gerichte schmecken allen – ganz bestimmt

„Danke Mama, dass du so lecker gekocht hast!“ Das sagte mir mein fast dreijähriger Sohn neulich im Holland-Urlaub. Es war ehrlich, es war ungefragt und überraschend. Sie wollen sicher wissen, was Mama da gezaubert hat. Nudeln mit Tomatenketchup. Zack, das hatte gesessen. Da kochte ich zu Hause so häufig frisches, gesundes Essen und was schmeckt dem Kind am besten? Nudeln mit Ketchup. Ein Grund mehr, warum ich mich gefreut habe, einen Blick in Marie Dinglers neues Kochbuch „Einmal kochen, alle happy“ zu werfen. Drei Gerichte haben wir mit der Familie nachgekocht und es hat tatsächlich allen geschmeckt – ganz ohne Nudeln und Ketchup.