Rezept-Tipp für den Frühling So gelingt der Rhabarberkuchen mit Streuseln

Laut Informationen der Landwirtschaftskammer NRW gab es 2022 in Deutschland 1430 Hektar Rhabarber, etwa 750 Hektar wurden davon in NRW angebaut. Ursprünglich kommt der Rhabarber allerdings aus dem Himalaya. Im 16. Jahrhundert wurde er dann in Russland angebaut und gelangte im 18. Jahrhundert nach Europa.