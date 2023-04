Rezept für Ostern So gelingt der Hefezopf

Der Hefezopf ist nicht nur im Schwabenland an Ostern beliebt. Bereits vor Hunderten von Jahren soll in christlichen Regionen Hefegebäck zum Ende der Fastenzeit angesagt gewesen sein. Als Striezel ist die besonders geformte Köstlichkeit teilweise auch in Bayern und Österreich bekannt. So gelingt der Hefezopf auch in diesem Jahr: