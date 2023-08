Italiens Cucina Povera Alles verwerten, nichts verschwenden

Pasta, Polenta und Reis sorgen für die Sättigung. Und natürlich Brot. „Eine italienische Mahlzeit ohne Brot auf dem Tisch ist nicht komplett“, schreibt Gennaro Contaldo. Altbackenes Brot wird niemals weggeworfen, sondern verwertet. Zum Beispiel in einem Panzanella-Salat, in dem Säfte von Tomate und Gurke sowie Olivenöl das Brot wieder kaubar machen. In Apulien gibt es sogar eine Suppe namens Panecotto, die in Brühe gekochtes Brot und mitunter Gemüse enthält. Laut Contaldo werden viele Suppen mit Brot zubereitet, es gibt Textur und sättigt. Brot wird aber auch als Füllung in Gemüse verwendet, ersetzt gerieben den Käse auf Pasta, wird mit Kakaopulver zum Schokokuchen oder vermehrt auf magische Weise eine Fleischfüllung. Diesen Trick kennt jede Küche der Welt auf die oder andere Weise. Beim Thema günstiges Fleisch, insbesondere Innereien, erspart der Italiener aber den Nachkochenden zu Hause die bekanntesten Rezepte, auch wenn sie in der Küche des Landes eine große Rolle spielen und es sie in etwa in der eigenen „Tripperia“ zu kaufen gibt. Bei den Trippa con Fagioli (Kutteln mit Bohnen) macht Contaldo eine Ausnahme und gerät ins Schwärmen. „Obwohl sie oft verpönt sind, liebe ich Kutteln! Ein wahrer Genuss!“ Das mag sein, aber in Zeiten, in denen immer mehr Metzger dichtmachen, ist es bei aller kulinarischen Aufgeschlossenheit doch schwer, Rinderkutteln zu finden. Pansen gibt es wohl nur noch beim Hundemetzger.