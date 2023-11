Große Wahl an Weinregalen So finden Sie den richtigen Wein

Ihr Tipp: In der günstigeren Preisklasse greift man eher zum Merlot, Syrah oder Cabernet Sauvignon. „Die haben eine dicke Schale und sind so robuster in der Verarbeitung“, erklärt die Expertin. Auch Weine aus mediterranem Klima seien eine gute Wahl. Winzer haben da weniger mit Pilzbefall zu tun und könnten so günstiger arbeiten.