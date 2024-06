Nach Bundesländern Das sind die beliebtesten Eisdielen Deutschlands

Düsseldorf · Eine Publikumsbefragung hat die besten Eisdielen in Deutschland je nach Bundesländern ermittelt. Welche die beliebteste Eisdiele in Nordrhein-Westfalen ist und wo sie in anderen Teilen Deutschlands das beste Eis bekommen.

18.06.2024 , 14:34 Uhr

Welche Eisdielen in Deutschland am beliebtesten sind, verrät nun ein neues Ranking. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

An lauen Sommerabenden noch eine Runde durch das Viertel drehen, bei der Eisdiele nebenan zwei Kugeln mitnehmen und auf einer Parkbank den Tag ausklingen lassen. Eis macht jedes Sommerszenario noch ein wenig süßer und leichter und ist bei allen Generationen beliebt. Das Wein- und Gourmetmagazin „Falstaff“ wollte passend zum Sommeranfang die beliebtesten Eisdielen in Deutschland ausfindig machen und hat einen Leseraufruf gestartet. Das Voting ist in Bundesländer sortiert, allerdings wurden bei der Auswertung nur elf Bundesländer berücksichtigt, da es für die restlichen nicht genug Nominierungen gab. Das sind die beliebtesten Eisdielen in NRW Publikumsbefragung Das sind die beliebtesten Eisdielen in NRW Zwei Wochen lang durften die Voting-Teilnehmer über die beste Eisdiele in ihrem Bundesland abstimmen, dabei waren Mehrfach-Votings verboten und die teilnehmenden Geschäfte mussten sich verpflichten, keine Versuche zu unternehmen, das Ergebnis zu beeinflussen. Nun stehen Gewinner in den Bundesländern fest. In NRW schafft es eine Eisdiele aus Mönchengladbach ganz oben aufs Siegerpodest. Die beliebtesten Eisdielen 2024 nach Bundesländern: Baden-Württemberg: Clausgemacht, Ravensburg . Neben den klassischen Sorten gibt es hier auch kreative Varianten die Besucher besonders mögen. Einige Sorten sind auch vegan oder laktosefrei. Adresse: Gespinstmarkt 6, 88212 Ravensburg

Neben den klassischen Sorten gibt es hier auch kreative Varianten die Besucher besonders mögen. Einige Sorten sind auch vegan oder laktosefrei. Adresse: Gespinstmarkt 6, 88212 Ravensburg Bayern: Eiscafè Da Marco, Nittenau . Hier werden Klassiker, verschiedene Sorbetvariationen und originelle Sorten angeboten. Adresse: Berghamer Strasse 17, 93149 Nittenau

Hier werden Klassiker, verschiedene Sorbetvariationen und originelle Sorten angeboten. Adresse: Berghamer Strasse 17, 93149 Nittenau Berlin: Meine kleine Eiszeit. Wem klassische Sorten zu langweilig sind, wird hier fündig: Haferflocken, Kardamom, Blutorange-Campari oder Birne-Petersilie. Adresse: Eberhard-Roters-Platz 14, 10965 Berlin

Wem klassische Sorten zu langweilig sind, wird hier fündig: Haferflocken, Kardamom, Blutorange-Campari oder Birne-Petersilie. Adresse: Eberhard-Roters-Platz 14, 10965 Berlin Bremen/Hamburg: Oehlers Eispatisserie, Hamburg. Hier gibt es auch richtig verrückte Eisvariationen, wie zum Muttertag: Sekt mit Minze . Adresse: Eppendorferweg 161, Hamburg.

. Adresse: Eppendorferweg 161, Hamburg. Hessen: Gelato Bella, Bad Homburg. Besonders Obstfans kommen hier auf ihre Kosten: So gibt es Sorten wie Mandarine, Himbeere oder Limette. Adresse: Louisenstrasse 63, Bad Homburg

Besonders Obstfans kommen hier auf ihre Kosten: So gibt es Sorten wie Mandarine, Himbeere oder Limette. Adresse: Louisenstrasse 63, Bad Homburg Niedersachsen: Milchkontor Wilstedt . Das gibt es wohl nur hier: Die Milch für das Eis vom Milchkontor Wilsted stammt von den Kühen aus dem eigenen Bauernhof. Frischer geht es wohl kaum - und das schmeckt man. Adresse: Am Löhberg 2, 27412 Wilstedt

Das gibt es wohl nur hier: Die Milch für das Eis vom Milchkontor Wilsted stammt von den Kühen aus dem eigenen Bauernhof. Frischer geht es wohl kaum - und das schmeckt man. Adresse: Am Löhberg 2, 27412 Wilstedt Nordrhein-Westfalen: Eismanufaktur Soest. Hier wird Biomilch vom Bauernhof von nebenan für das Eis verwendet. Es sind Zwetschgen Crumble, Mohn-Marzipan oder Mascarpone mit Lemon Curd im Eis-Sortiment. Die Zutaten werden zum Großteil selbst hergestellt wie Lemon Curd, Bienenstichcreme oder das Birne-Ingwer-Chutney. Für den Hund gibt es „Hühnchen mit Hüttenkäse“-Eis.

Hier wird Biomilch vom Bauernhof von nebenan für das Eis verwendet. Es sind Zwetschgen Crumble, Mohn-Marzipan oder Mascarpone mit Lemon Curd im Eis-Sortiment. Die Zutaten werden zum Großteil selbst hergestellt wie Lemon Curd, Bienenstichcreme oder das Birne-Ingwer-Chutney. Für den Hund gibt es „Hühnchen mit Hüttenkäse“-Eis. Adresse: Brüdertor 4, 59494 Soest

Rheinland-Pfalz: Eiscafé Rialto, Bingen am Rhein. Hier wird ausschließlich aus Bio-Milch frisches Eis zubereitet. Das Fruchteis ist vegan und enthält keine Saccharose. Es wird werden weder Palmöl, pflanzliche Fette, Farb- und Geschmacksstoffe verwendet. Zudem enthält das Eis keine Konservierungsstoffe. Adresse: Sternstraße 5, 54290 Trier

Saarland: Henry's Eismanufaktur, Saarbrücken. Mit Biomilch der benachbarten Bliesgaumolkerei und möglichst regionalen Früchten hergestelltes Speiseeis, das frei von künstlichen Aromen, Farbstoffen, Konservierungsmitteln oder Geschmacksverstärkern und größtenteils vegan und laktosefrei ist. Mit Sorten wie Rote-Bete-Ingwer oder Birne-Parmesan oder Sorbet aus dem heimischen Steinobst, kommen hier auch Liebhaber experimenteller Eissorten auf den Geschmack. Adresse: Kappenstraße 1, 66111 Saarbrücken

