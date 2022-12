Weihnachten & Silvester Raclette – das sind die wichtigsten Fakten und Tipps rund um den Party-Schmaus

Auch die Zubereitungszeit hält sich in Grenzen: Mais, Erbsen und Champignons aus der Dose müssen lediglich in kleine Schüsselchen verteilt auf den Tisch gestellt werden. Zutaten wie Paprika, Knoblauch und Zwiebeln müssen nur in kleine Stücke geschnitten werden. Nur wenige Zutaten müssen vorgekocht werden, bevor Sie auf den Tisch kommen. Selbst die Pellkartoffeln werden am Tisch geschält.