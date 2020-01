Beliebteste Beilage : Essen mit Stäbchen

Pommes zählen zu den beliebtesten Gerichten. Eine Expertin erzählt, wie die perfekte Fritte daheim gelingt, und warum manche Stäbchen erst in den Froster müssen.

Außen goldgelb, knusprig gebrutzelt und innen weich – so sollten die perfekte Pommes frites aussehen. Aus Bequemlichkeit greifen viele oft zu Tiefkühl-Fritten. Dabei sind selbst hergestellte Pommes nicht nur gesünder, sondern auch schneller gemacht als gedacht, sagt My Skendo, Mitbegründerin von Frittenwerk. Die Imbiss-Kette ist für außergewöhnliche Pommes-Kreationen bekannt und hat deutschlandweit 13 Standorte. Skendo sagt, es gebe drei Faktoren, die zu beachten sind: die Kartoffelsorte, das Fett und die Backtemperatur. Für perfekte Pommes ist auch die Erntezeit der Kartoffel entscheidend. „Je später die Kartoffel geerntet wird, desto höher ist der Stärkeanteil. Und der beeinflusst den Geschmack“, sagt Skendo. Sie empfiehlt Kartoffeln, deren Erntezeit im Zeitraum Ende Juni bis Mitte August liegen. Kartoffeln mit sehr hohem Stärkeanteil machen die Fritten weich und schlaff.

Zubereitung Die mittelgroßen Kartoffeln werden gewaschen und in die typische längliche Form geschnitten. Ob mit Schale oder ohne, sei eine Frage des Geschmacks. Etwa 1,5 bis zwei Zentimeter breit sollten sie sein. „Je dicker die Stangen geschnitten sind, desto saftiger werden sie“, sagt Skendo. Die gestiftelten Kartoffeln werden dann kurz in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser gelegt. Skendo rät, bei etwa der Hälfte der Kartoffeln nochmals heißes Wasser dazuzugeben, um die Stärke abzuspülen. Nach dem Wasserbad die Streifen in ein Sieb legen und trocknen lassen.

Fett und Gewürzmischung Um eine gleichmäßige Verteilung der Würzung zu erzielen, legt Skendo die Fritten in eine Tupperdose. Mit etwas Salz, Paprika, Chili, grünen Kräutern sowie Knoblauch durchmischt sie die Kartoffelstreifen. Wer mag, der kann eine geringe Menge Habanero dazugeben – eine Paprika-Art, die bekannt ist für ihre außergewöhnliche Schärfe. Wenn Skendo die Pommes im Backofen backt, gibt sie einen Esslöffel hitzebeständiges Olivenöl dazu. Beim Frittieren werden die Pommes erst danach gesalzen beziehungsweise gewürzt. Auch darf beim Frittieren kein Olivenöl verwendet werden. Denn hierbei besteht die Gefahr, dass das Öl anbrennt und giftige Stoffe austreten. Deshalb sollte man hitzebeständiges Raps- oder Sonnenblumenöl verwenden. Auch wenn die berühmten belgischen Fritten in Rinderfett baden, bevorzugt Skendo pflanzliches Öl.

Fritteuse Vorweg: Durch das Garen in Öl werden die Fritten nicht gleich krosser oder knuspriger, sagt Skendo. Das sei eine weit verbreitete Fehlannahme. Damit die Kartoffelstangen außen schön goldbraun und knusprig, innen aber trotzdem weich und saftig gelingen, sollten die Pommes in zwei Schritten frittiert werden. Beim ersten Durchgang etwa bei 140 Grad wenige Minuten frittieren, bis sie eine blassgelbe Farbe erreichen. Anschließend herausnehmen, trocknen und abkühlen lassen. Beim zweiten Mal dann bei 175 Grad, bis die Pommes den gewünschten Bräunungsgrad erreichen. Skendo empfiehlt zudem, den Frittierkorb nicht übermäßig zu füllen.

Zubereitung bei Süßkartoffeln Auch wenn in Süßkartoffel das Wort „Kartoffel“ steckt, zählt sie nicht zur Kartoffel-Familie, sondern zu den Wurzel- und Knollenpflanzen. Aber getreu ihrem Namen ist sie wirklich süß. Das ist dem hohen Stärkeanteil zu verdanken. Skendo empfiehlt, die Süßkartoffeln, nachdem sie gewaschen wurden, erst einmal für vier bis fünf Minuten zu kochen. Nachdem sie abgetrocknet, geschält und gestiftelt wurden, gibt Skendo etwas Kartoffelstärke hinzu und legt sie in den Gefrierschrank – so lange, bis sie gefroren sind. „Durch die Stärke bekommt die Süßkartoffel eine festere Form. Und das Einfrieren sorgt dafür, dass sie nicht matschig und labbrig wird“, sagt Skendo. Als nächstes die gefrorenen Süßkartoffel-Stifte in der Fritteuse bei 180 Grad frittieren und dann mit Meersalz würzen – das genügt. Skendos Tipp: Limettensaft oder etwas Zimt dazu geben – so eignen sie sich sogar als Dessert. Wenn keine Fritteuse vorhanden ist, dann können sie ebenso gut im Backofen bei etwa 240 Grad je nach Dicke der Streifen 25 bis 30 Minuten gebacken werden. Hierbei rät Skendo, die Streifen etwas dünner zu schneiden und nach zehn Minuten zu wenden und dann zu backen, bis sie eine dunkelorange Färbung erreichen.