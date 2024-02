Alles rund um die Pistazie Die grünen Alleskönner

Ob als Creme in Croissants und Pralinen, auf dem Donut und der Hefeteigschnecke oder herzhaft in Pesto und Mortadella – Pistazien sind der Star in vielen deftigen Gerichten und süßen Nachspeisen. Ihr süßlich-würziges Aroma ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil in der orientalischen Küche; zuletzt werden die grünen Alleskönner immer häufiger in Trendgebäcke eingearbeitet. Im Handel gibt es sie geschält oder ungeschält, manchmal auch gesalzen oder geröstet. Sie eignen sich demnach auch als Snack für zwischendurch.