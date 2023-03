Pfeffer ist das beliebteste Gewürz Bunt und scharf

„Der echte Pfeffer stammt vom Kletterstrauch ‚Piper nigrum‘, einer tropischen Schlingpflanze, die nur in einem warmen Klima bei hoher Luftfeuchtigkeit, also in tropischen Gefilden wie in Indien, dem asiatischen Raum, einigen Gebieten in Afrika oder in Brasilien optimal gedeiht“, erklärt Yasmin Soldierer, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Fachverband der Gewürzindustrie e.V.. Bis zu fünfzehn Meter hoch könne so eine Pflanze werden, ergänzt sie, an deren Stamm sich kleine Dolden mit beerenähnlichen Fruchtständen entwickeln – eben das, was allgemein als Pfefferkörner bezeichnet wird.