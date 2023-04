Ideal für Kinder Ostereier mit Lebensmitteln natürlich färben

Das Eierfärben mit Lebensmitteln ist nicht schwierig: Zuerst stellt man einen Farbsud her, indem man die entsprechenden Zutaten für die gewünschte Farbe zerkleinert und für mindestens 30 Minuten in Wasser aufkocht. In der bunten Tinktur kann man die Eier nun für zehn bis fünfzehn Minuten hartkochen.