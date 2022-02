Vom Auspusten bis zur Resteverwertung : Ostereier ausblasen und bemalen

Jedes Jahr an Ostern kommen dieselben Fragen auf: Wie kocht man Eier, ohne dass sie platzen? Wie lange sind sie haltbar? Welche Farben sind geeignet? Wir geben Antworten.

Zu Beginn steht der Code für die Haltungsform (1 für Freilandhaltung, 2 für Bodenhaltung und 3 für Eier aus Kleingruppenhaltung), dahinter folgt der Ländercode, also DE für Deutschland oder AT für Österreich sowie die Länderkennung. Danach kommen die Nummer des Legebetriebes und die Stallnummer. Gefärbte Eier aus dem Handel sind oft nicht gestempelt, Tierschützern zufolge handelt es sich dabei oft um Eier aus Käfighaltung, von deren Kauf abgeraten wird.

Dazu gibt es mehrere Methoden. Zunächst mal sollte man die Eier aber mit warmem Wasser und Spülmittel abwaschen, um eine Übertragung möglicher Krankheitserreger zu vermeiden. Anschließend werden beide Enden des Eis mit einer Nadel angestochen, das Loch am unteren Ende wird auf rund einen halben Zentimeter Durchmesser vergrößert. Mit einem Zahnstocher oder einem dünnen Spieß kann man den Inhalt dann vorsichtig verrühren. So lässt sich das Ei besser ausblasen. Entweder pustet man mit dem Mund in das kleinere Loch, bis sich der Inhalt entleert hat. Oder man schneidet einen Strohhalm zu und schiebt das spitze Ende in die obere Öffnung des Eis und bläst dann durch den Halm. Alternativ kann man eine Einwegspritze benutzen. Im letzten Schritt wird das Ei gesäubert. Dazu hält man es quer in einer Schüssel voller Wasser und lässt es volllaufen. Dann hält man die Öffnungen zu und schüttelt es vorsichtig, den Vorgang wiederholt man mehrmals. Danach trocknen lassen und bemalen.