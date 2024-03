Färben, Bemalen, Auspusten, Haltbarkeit Das ultimative Osterei-Lexikon

Dazu gibt es mehrere Methoden. Zunächst mal sollten die Eier mit warmem Wasser und Spülmittel abgewaschen werden, um eine Übertragung möglicher Krankheitserreger zu vermeiden. Anschließend werden beide Enden des Eis mit einer Nadel angestochen, das Loch am unteren Ende wird auf rund einen halben Zentimeter Durchmesser vergrößert. Mit einem Zahnstocher oder einem dünnen Spieß kann man den Inhalt dann vorsichtig verrühren. So lässt sich das Ei besser ausblasen. Entweder pustet man mit dem Mund in das kleinere Loch, bis sich der Inhalt entleert hat. Oder man schneidet einen Strohhalm zu und schiebt das spitze Ende in die obere Öffnung des Eis und bläst dann durch den Halm. Alternativ kann man eine Einwegspritze benutzen. Im letzten Schritt wird das Ei gesäubert. Dazu hält man es quer in einer Schüssel voller Wasser und lässt es volllaufen. Dann hält man die Öffnungen zu und schüttelt es vorsichtig, den Vorgang wiederholt man mehrmals. Danach trocknen lassen und bemalen.