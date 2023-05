Kochbuch über gefüllte Speisen Die Welt der Teigtaschen

Wie eine Teigtasche schmeckt und aussieht, entscheidet sich auch beim Garen. Banh Goi aus Vietnam werden etwa in Fett frittiert, andere in Salzwasser gekocht oder im Körbchen mit Dampf gegart (Dim sum). Andere etwa wie die mit Fleisch und Tofu gefüllten Mandus werden in der Pfanne gebraten. Bei manchen Gerichten, zum Beispiel bei Tortellini mit Stockfisch, werden die Teigtaschen erst gekocht und anschließend in der Pfanne gebraten. Wantans kann man auch in Brühe garen und das Ganze anschließend als Suppe servieren, genau wie Maultaschen, ein deutscher Klassiker der Teigtasche.