Kochen mit Blüten : Blumiges Aroma

Dahlienblüten-Sabayon Foto: S. Gervais aus „Blütenküche“, Verlag Eugen Ulmer

Essbare Blüten sind in der Küche vielfältig einsetzbar – von Getränken über Backwerke bis zum Salat oder herzhaften Auflauf. Ein neues Buch liefert Tipps und Rezepte.

Von Julia Siegers

Kamillenblüten im Tee, Holunderblüten im Sirup, Lavendelblüten in Eis und Desserts – solche „Standards“ sind dem geneigten Hobbykoch bekannt. Aber die Welt der essbaren Blüten hat noch so viel mehr zu bieten, wie Buch-Autorin Ursel Bühring aus langjähriger Forschung und Erfahrung weiß. Bereits 1997 gründete sie die erste Heilpflanzenschule Deutschlands und gibt seitdem ihr Wissen als Dozentin für Pflanzenheilkunde und Phytotherapie im In- und Ausland weiter – und nun auch an die Leser ihres neuen Buches „Blütenküche“.

Erste Erkenntnis: So vielfältig wie die Blütenfarben sind auch deren Geschmacksrichtungen. So beschreibt Ursel Bühring zum Beispiel Basilikumblüten als „sanft pfeffrig“, die leuchtend roten und orangenen Blüten der Kapuzinerkresse als „meerrettichscharf“ oder den „gewöhnlichen“ Löwenzahn als „honigsüß“. Entsprechend viel Gestaltungsspielraum hat man denn auch bei der Verwendung der farbenprächtigen Aromaträger: Geschmack und Süße der Blüten von zum Beispiel Linden, Holunder, Veilchen oder Schlüsselblume lassen sich köstlich in Sirup konservieren.

Info Diese Blüten sind essbar Auswahl Ackerstiefmütterchen, Bärlauch, Dahlie, Dost, Fenchel, Gänseblümchen, Giersch, Gundermann, Holunder, Huflattich, Kamille, Klatschmohn, Königskerze, Linde, Löwenzahn, Majoran, Malve, Melisse, Monarde, Nachtkerze, Pfefferminze, Quendel, Ringelblume, Rose, Rotklee, Sauerklee, Schlüsselblume, Schnittlauch, Sonnenblume, Süßdolde, Taglilie, Thymian, Veilchen, Vogelmiere, Wiesenschaumkraut, Zitruspflanzen

Für würzige Kräuterbutter mit dem extra Geschmackskick empfiehlt die Autorin etwa Bärlauch, Kapuzinerkresse oder gleich die Blüten von Kräuter-Klassikern wie Thymian, Bohnenkraut, Kerbel oder Schnittlauch. Das funktioniert übrigens mit frischen ebenso wie mit getrockneten Blüten, die auch ein Rührei oder Omelette verfeinern. Ein intensives Geschmackserlebnis ist auch ein „einfaches“ Brot mit Butter, leicht gesalzen und mit verschiedenen Blüten (Tipp von Ursel Bühring: frische Gänseblümchen!) bestreut.

Malven-Beeren-Sahnetorte Foto: S. Gervais aus „Blütenküche“, Verlag Eugen Ulmer

Über 70 abwechslungsreiche und manchmal auch überraschende Rezepte hat die Autorin aus ihrem großen Erfahrungsschatz zusammengestellt und dabei bewusst darauf geachtet, dass diese auch einfach nachzukochen und in den Alltag zu integrieren sind. Das Repertoire reicht von „Dostbrot im Topf“ über „Herzhafte Wiesentörtchen“ mit Rotkleeblüten oder extravagante „Rosennudeln mit Rosenpesto“ bis zu „Huflattich-Zabaione“ oder „Gold-Muffins“ mit farbenprächtigen Ringelblumenblüten sowie „Thymianwein“.

Dabei geht Ursel Bühring auch auf den durchaus vorhandenen Gesundheitsaspekt der essbaren Blüten ein, denn diese verfügen über „wertvolle Inhaltsstoffe, die in anderen Pflanzenteilen nicht vorkommen“, wie sie ausführt. Gemeint sind damit vor allem sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel die Farbstoffe Flavonoide (gelb), Betacarotinoide (rot, orange) oder auch Anthocyane (blau, rot). Sie schützen die Pflanzenzellen vor Umwelteinflüssen wie zu viel Sonne oder Kälte und können auf ähnliche Weise im menschlichen Körper dafür sorgen, zu rascher Zellalterung vorzubeugen und Gefäße gesund zu erhalten.

Ringelblumen-Liebessuppe Foto: S. Gervais aus „Blütenküche“, Verlag Eugen Ulmer

Einige blaue Farbstoffe wirken auch antientzündlich und lipidsenkend, was eine positive Wirkung bei Störungen des Fettstoffwechsels haben kann. Manche Blüten enthalten darüber hinaus sogenannte Senfölglykoside, die als keimwidrig gelten und gerne als „pflanzliches Antibiotikum“ bezeichnet werden. Nicht zuletzt laden natürlich die ätherischen Öle der Blüten dazu ein, ihren Duft nicht nur zu genießen, sondern auch gezielt einzusetzen, zum Beispiel als Stimmungsaufheller oder in einem Tee oder Aufguss als Hausmittel gegen Erkältung und Co.

Zu jeder im Buch verwendeten Blütenpflanze beantwortet ein informatives kleines Dossier am Kapitelanfang Fragen zum Aussehen, möglichen Standorten (auch als Tipp fürs Selberpflanzen im Garten!), Blüte-/Sammelzeit und Gesundheitsaspekten. Auch interessante Fakten am Rande wie die Namensherkunft oder raffinierte Tricks zum Kochen (zum Beispiel Gänseblümchenknospen in einer warmen Suppe „erblühen“ lassen) finden Erwähnung.

Ursel Bühring, Blütenküche, Ulmer-Verlag Foto: Ulmer Verlag/Ulmer verlag

Da frische Blüten ein schnell vergänglicher Augen- und Gaumenschmaus sind, gibt die Autorin auch viele Tipps, wie man die Blütenpracht samt Duft, Geschmack und positiver Eigenschaften über die Blütezeit hinaus haltbar machen kann. Schon beim Sammeln sollte man darauf achten, den Höhepunkt der Blütezeit mit voll aufgeblühten Pflanzenköpfen abzupassen. Diese dürfen auch nicht nass sein, es sei denn, es handelt sich um Blüten, die noch am selben Tag eingesetzt werden sollen.

Das richtige Trocknen spielt danach ebenfalls eine wichtige Rolle, damit sich die Blüten später bis zu einem Jahr ohne Einbußen halten. Am besten trocknen Blüten an einem luftigen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung, es funktioniert aber auch zum Beispiel in einem Dörrautomat bei unter 40 Grad, damit sich die ätherischen Öle nicht verflüchtigen. Knistertrocken können die gesammelten Schätze dann in lichtgeschützte braune Schraubgläser oder beschichtete Weißblechdosen verpackt werden. Als Tee oder zerrieben in warmer Milch genossen, verströmen sie so auch im Winter sommerlichen Duft.

Gleiches gilt für Blütenzucker oder Kräutersalz, die man auf einfache Weise selbst nach Geschmack mischen kann und vielen Gerichten damit schnell einen besonderen Dreh verleiht. Vermahlt man das Blütenpulver, ist es nicht nur eine besondere Geschmacksnote, sondern auch ein toller Hingucker, wenn man es über Desserts oder Torten streut oder als Topping für einen knackigen Salat oder ein Gratin verwendet. Und wo wir gerade schon bei Salat sind: Dessen Dressing gewinnt zum Beispiel mit Kapuzinerkresse-Essig, der ebenfalls eine gute Methode zur langen Verwendung der Blüten ist, ganz neue Aromadimensionen.

Gut aufgestellt ist natürlich, wer Platz im Garten oder auf dem Balkon hat, um Kräuter und Blüten selbst anbauen zu können. Aber auch im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel und auf Wochenmärkten werden mittlerweile frische Blüten angeboten. Getrocknete Ware bekommt man außerdem in Bioläden sowie Reformhäusern. Ausprobieren lohnt sich.

INFO Ursel Bühring, Blütenküche, Ulmer-Verlag, ISBN 978-3-8186-1189-7

REZEPTE

Dahlienblüten-Sabayon

Zutaten (für vier Personen): 2 Tassen Dahlienblütenblätter, am schönsten in Rot, 100 g Zucker, 300 ml Wasser, 200 ml Sahne, 2 Eier, 2 Eigelb

Zubereitung: Einige Dahlienblütenblätter für die Dekoration zur Seite legen, die restlichen Blütenblätter mit Zucker und Wasser zu einem dicken Sirup einkochen. Abfiltern und abkühlen lassen. Sahne schlagen und kalt stellen. Eier und Eigelb über dem Wasserbad schaumig rühren, den Sirup langsam einfließen lassen. Die Masse rühren, bis sie ganz luftig ist. Die Sabayon aus dem Wasserbad nehmen, weiter rühren, bis sie kalt ist, dann die Sahne behutsam unterheben. Mit Dahlienblüten dekorieren.

Malven-Beeren-Sahnetorte

Zutaten

Für den Boden: 250 g Dinkelmehl, 150 g kalte Butter, 1 EL Birnendicksaft oder Honig, 2 El kaltes Wasser

Für den Belag: 500 ml Sahne, 250 g Quark, 150 g Sommerbeeren, zum Beispiel Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, 1–2 Handvoll Malvenblüten

Zubereitung: Zuerst den Tortenboden vorbereiten: Das Mehl mit Butter, Birnendicksaft oder Honig und kaltem Wasser zu einem Teig verkneten. Auf einem gefetteten Blech mit Rand ausrollen und bei 200 °C im vorgeheizten Backofen ungefähr 30 Minuten backen. Auskühlen lassen. Für den Belag die Sahne steif schlagen und locker unter den Quark heben, die Beeren hinzufügen. Die Masse auf dem erkalteten Tortenboden verteilen und üppig mit Malvenblüten dekorieren.

Ringelblumen-Liebessuppe

Zutaten (für sechs bis acht Personen): ¾ Tasse gewürfelte Möhre, ¾ Tasse gewürfelte Fenchelknolle, ¾ Tasse gewürfelte Zwiebel, ¾ Tasse gewürfelte Zucchini, 3 EL Butter, 4 EL Mehl, 1 l Hühnerbrühe, ¾ Tasse + 1 EL (zur Dekoration) fein geschnittene Ringelblumenblütenblätter, 3 Tassen geriebener Cheddar, 1 Tasse Milch, 1 Tasse Sahne, Salz, Pfeffer, 2 EL Sherry, 1 EL fein geschnittenes Basilikum, 1 EL fein geschnittene Pfefferminzblättchen