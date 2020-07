Droge, Medizin und Lebensmittel : Mohn kann mehr als nur Brötchen

Leuchtender Schlafmohn ist auf seinem Feld bei Bernsen zu sehen. Foto: dpa/Peter Steffen

Düsseldorf Ob Droge, Medizin oder Lebensmittel – die Mohnpflanze wird vom Menschen schon seit Tausenden von Jahren genutzt. Hierzulande werden damit vor allem Kuchen und Brötchen gebacken. Es steckt aber noch viel mehr darin.

Wer über Mohn spricht, muss zwischen Zier- und Nutzpflanze unterscheiden. Der an Ackerrändern bekannte rote Klatschmohn erfreut Mensch und Biene, sein Samen ist für den menschlichen Verzehr aber ungeeignet. Neben ihm gibt es noch viele weitere bunt blühende Sorten, die im Garten ausgesät werden dürfen. Anders sieht das bei Schlafmohn aus. Sein Anbau ist in Deutschland stark reglementiert, da er das berauschend wirkende Opium enthält. Nur wer eine Genehmigung hat, darf die wenigen erlaubten Sorten anbauen. Doch genau diese enthalten jene Mohnsamen, die auf Brötchen und in anderen süßen Backwaren ihren Einsatz finden.

Ursprung Menschen haben Schlafmohn in Mitteleuropa schon 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung als Nutzpflanze angebaut. Mohn gehört damit zur den ältesten Kulturpflanzen Europas. Schon in der Antike wussten die Menschen um die beruhigende und schmerzstillende Wirkung des enthaltenen Opiums. Die Griechen der Antike etwa verwendeten Abbildungen der Pflanze in Verbindung mit den Göttern Hypnos und Morpheus. Ersterer war für den Schlaf, zweiterer für die Träume zuständig. Überlieferungen zufolge nutzten Eltern den Mohn in kleinen Dosen, um Kinder zum Einschlafen zu bringen. Im antiken Ägypten, Griechenland und Rom kam die Droge zudem bei religiösen und kulturellen Ritualen zum Einsatz.

Info Rezept für Mohnstrudel aus Hefeteig Für den Teig 500 g Mehl, 1/2 Würfel Hefe, 60 g Zucker, 125 ml lauwarme Milch, 80 g flüssige Butter, 1 Vollei, 1 Eigelb, Prise Salz, 1 Päckchen Vanillezucker, Abrieb einer Zitrone. Vorbereitung Teig Hefe mit Milch und etwas Zucker auflösen. Nur soviel Mehl dazugeben, dass eine breiige Masse entsteht. Zugedeckt gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Dann mit restlichen Zutaten (Butter zum Schluss) zu einem glatten Teig kneten. Zutaten Füllung 250 g getrockneter Mohn, 60 g Zucker, 250 ml MIlch, 1 EL Honig, 40 g Semmelbrösel, 40 g Rosinen, 2 Messerspitzen Zimt, Abrieb einer Zitrone, 1 Päckchen Vanillezucker. Vorbereitung Füllung Milch, Honig, Zucker, Vanillezucker und Zitronenabrieb aufkochen, dann Mohn, Brösel, Rosinen und Zimt einrühren. Anschließend kaltstellen. Zubereitung Hefeteig fingerdick ausrollen, Füllung gleichmäßig verteilen und zu einem Strudel rollen. Mit verquirltem Ei bestreichen und auf ein Backblech legen. Erneut zugedeckt gehen lassen, anschließend bei 180 Grad 40 bis 50 Minuten backen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen.

Medizin Der Milchsaft der Mohnpflanze besteht zu etwa 20 bis 30 Prozent aus sogenannten Alkaloiden. Diese sekundären Pflanzenstoffe sind meist giftig und dienen wie etwa auch das Nikotin in der Tabakpflanze der Abwehr von Schädlingen. Im Falle des Mohns bestehen diese Alkaloide unter anderem aus Morphin, Codein und Narcotin. Morphin macht dabei mit 50 Prozent den höchsten Anteil aus. Es war das erste Alkaloid, dass isoliert aus einer Pflanze extrahiert wurde. Gelungen war dies 1804 dem deutschen Apotheker Friedrich Wilhelm Sertürner, der damit zum Entdecker des Morphins wurde. Doch auch davor schon kam Opium medizinisch zum Einsatz: Im Mittelalter etwa war es Teil von sogenannten Schlafschwämmen für die Narkose vor Operationen.

Anbau und Ernte Inzwischen gibt es speziell gezüchtete Sorten, die kaum Opiate enthalten. Drei opiatfreie Mohnsorten seien in Deutschland für den landwirtschaftlichen Anbau zugelassen, erklärt Hanna Blum, Diplom-Ingenieurin am Institut für Nutzpflanzenwissenschaften der Universität Bonn. Dadurch kehre der Mohn langsam auf deutsche Felder zurück. In den letzten zwei Jahren habe sich die Anbaufläche mehr als verdoppelt, auf aktuell etwa 500 Hektar.

Verschiedene Semmeln liegen in der Auslage einer Bäckerei in einem Korb in der Auslage. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die ganze Mohnpflanze ist von Röhren durchzogen, in denen der Opium genannte Milchsaft fließt. Die meisten dieser Röhren liegen in der noch unreifen Samenkammer. Der Landwirt, der das Opium ernten will, ritzt daher die Samenkammer an, damit der Milchsaft langsam herausfließen kann.

„Der Mohn ist eine ganz sensible Pflanze“, sagt Hanna Blum. Von Jahr zu Jahr könne der Ertrag stark schwanken. Die kleinen Samen werden nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche eingesät. Regnet es zu wenig, liegen sie im Trockenen. Dann bilden sie weniger Triebe mit kleineren Kapseln, also auch weniger Samen. „Das ist etwas für Betriebe mit Risikobereitschaft“, so Blum. Ihren Informationen nach gibt es deutschlandweit weniger als 70 Landwirte, die Mohn anbauen.

Wird Mohn aus Australien oder China importiert oder lange eingelagert, werde er schnell ranzig und bitter, erklärt Blum. Außerdem seien diese Sorten opiathaltig. Mit spezieller Bedampfung werde der Mohn davon befreit. Das schade dem Geschmack, das nussige Aroma gehe verloren. Im Gegensatz dazu sei der hier angebaute Mohn frei von Opiaten und könne direkt weiterverarbeitet werden.

Verwendung Die blau-schwarzen, grauen oder auch cremefarbenen Samen haben auf vielfältige Weise ihren Weg auf den Teller gefunden. In Indien etwa werden die helleren Varianten gemahlen und zur Bindung von Soßen und Eintöpfen benutzt. In Deutschland sind die bekanntesten Vertreter das Mohn bestreute Brötchen, die Mohnschnecke und der Streuselkuchen mit Mohnfüllung. In Österreich blickt sogar der Mohnanbau auf eine lange Tradition. Auf rund 3000 Hektar bauten Landwirte dort im vergangenen Jahr Mohn für die Verwendung in Lebensmitteln an. Der Begriff „Waldviertler Graumohn“ ist in der EU eine geschützte Ursprungsbezeichnung und geht auf den in Niederösterreich produzierten Mohn zurück.

Deutsche Supermärkte bieten überwiegend den blau-schwarzen Mohn an, in getrockneter Form oder bereits vorgequollen als Backfüllung. Im benachbarten Land der Mehlspeisen setzen Rezepte Mohn auch gemahlen ein. Dieser hat allerdings eine kürzere Haltbarkeit, während getrocknete Mohnsamen mehrere Wochen bis Monate nach der Ernte genießbar bleiben. Für Füllungen wird letzterer gerne mit heißer Milch, Vanille, Honig und Zimt eingeweicht.

Aus Mohn kann aber auch Öl gewonnen werden. Die Samen enthalten 40 bis 55 Prozent davon. Dieses Öl ist ernährungsphysiologisch besonders wertvoll, da es einen hohen Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren enthält. Dadurch ist es aber leider auch sehr empfindlich. Wer das nussig schmeckende Öl ausprobieren möchte, sollte es kühl und dunkel lagern und auf keinen Fall erhitzen. Zum Braten ist das klare bis leicht gelbliche Öl daher nicht geeignet. In kalten Gerichten wie Salaten kann es aber locker mit Walnussöl mithalten.

Ähnlich dem Leinöl ist auch das Mohnöl ein sogenanntes trockenes Öl. Diese Öle trocknen schneller und hinterlassen keinen Fettfilm. Eingesetzt wird Mohnöl daher auch in Cremes und anderen Kosmetikprodukten, aber auch als Grundlage für Ölfarben. Die Reste nach der Pressung des Öls enthalten zudem bis zu 40 Prozent Eiweiß und bis zu 18 Prozent Restfett. Dieser Presskuchen, der frei von Alkaloiden ist, kann von Landwirten als Tierfutter verwendet werden.