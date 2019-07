Kostenpflichtiger Inhalt: Yams, Maniok und Kochbanane : Kartoffel-Helden

Es gibt unterschiedliche Sorten von Süßkartoffeln, die in Farbe und Form variieren. Foto: dpa-tmn/Monique Wüstenhagen

Düsseldorf In den Küchen ihrer Heimatländer sind Maniok, Yamswurzel, Batate und Plante so verbreitet wie in Deutschland die Kartoffel. Zur Höchstform laufen sie in Rezepten aus Afrika, Asien oder Südamerika auf. Oder als Pommes.