Löwensenf, ABB und R(h)einsenf Gesunde Schärfe – Wissenswertes rund um Senf

Aber nicht nur Senfunternehmen mit langer Tradition sind in Düsseldorf ansässig, sondern auch ganz junge Manufakturen – so wie Marc-Oliver Moeller und Alexander Oertelt mit ihrer Senfmarke R(h)einsenf. Im Sommer 2020 probierten sich die beiden Freunde und Senfliebhaber kulinarisch in der eigenen Küche aus und schließlich packte sie die Idee, eigenen Senf zu produzieren sowie an eine Tradition anzuknüpfen. „Was liegt da näher, als in Düsseldorf Senf zu machen“, sagt Oertelt und fügt hinzu: „Senf war immer fester Bestandteil in unserer Küche.“