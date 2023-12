Vielseitige Haferflocken Locker flockig

Dass Haferflocken ihren Ruf in den vergangenen beiden Jahrzehnten als heimisches Superfood weiter ausbauen konnten, liegt auch an aktuellen Studien, die ihnen gesundheitsfördernde Effekte zuschreiben. Vor allem ihre cholesterinsenkende und blutzuckerregulierende Wirkung wird darin betont. Für Patienten mit Typ 2-Diabetes empfiehlt sich, regelmäßige Hafertage einzulegen, also Tage, an denen sie drei Mahlzeiten mit Haferflocken bestreiten. Außerdem enthalten die Flocken Antioxidantien, die sich positiv auf Entzündungsprozesse und auf die Darmflora allgemein auswirken, und jede Menge Ballaststoffe, die satt machen, dabei die Darmbewegung regulieren und gut gegen Verstopfung helfen. Außerdem können Haferflocken dabei helfen, abzunehmen, denn sie sättigen schnell.