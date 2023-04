„Meal Prep“-Trend Mehr als Tiefkühlpizza und Eis – Tipps rund ums Einfrieren

Einen Trend, den Kreihe beobachtet, ist es, püriertes Obst und Gemüse in Eiswürfelformen einzufrieren. Beliebt sei das beispielsweise bei Zitronen-Ingwer-Shots. Zitronen und Ingwer müssten nur fein püriert und dann in Eiswürfelformen gefüllt werden. Dann könnte ein Zitronen-Ingwer-Einwürfel in ein Glas mit Wasser gegeben und getrunken werden. Ein anderer Tipp von Kreihe geht in eine ähnliche Richtung. Wenn man für ein Kuchenrezept Zitronenschale brauche und eine Zitrone abreibe, trocknet sie danach schnell aus. Besser sei es dann, die Zitrone in Scheiben zu schneiden und einzufrieren. Nach dem Auftauen kann man die Zitronenscheiben dann als Eiswürfel-Ersatz in sein Getränk geben.