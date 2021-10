Das sind 10 Fakten über Kurkuma

Fakt 4 über Kurkuma: Indien

In Indien wird Kurkuma am häufigsten verwendet. Es ist in fast jeder indischen Gewürzmischung und in zahlreichen Gerichten und Getränken enthalten, beispielsweise in Goldener-Kurkuma-Milch, in der Füllung der südindischen Dosa-Pfannkuchen und in indischen Currys.