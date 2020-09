So vielfältig ist der Kürbis : Das sollten sie über das gruselige Fruchtgemüse wissen

Düsseldorf Hokkaido, Butternut und Muskat – es gibt über 800 Kürbissorten und aus vielen lassen sich leckere Rezepte zaubern – süß, herzhaft und sogar süß-sauer. Wir verraten Ihnen, was das Halloweengemüse kann.

Ist Kürbis ein Obst oder Gemüse?

Herbst-Klassiker in Düsseldorf : Den Kürbis gibt es jetzt überall in der Stadt

Welche sind die bekanntesten Kürbis-Sorten?

Einen Gewinner gibt es natürlich nicht, denn lecker sind die verschiedenen Kürbissorten durch ein leckeres Kürbis-Rezept letztendlich alle. Die einen süßer, die anderen nussiger. Welcher am Ende der Leckerste ist, ist – wie so vieles im Leben – Geschmackssache.

Welche Kürbisse sind essbar?

Wie kann man Kürbis zubereiten?

Zum Glück gibt es Kürbisse, die Sie nicht schälen müssen. Im Gegenteil: Die essbare Schale des Kürbisses steckt voller gesundem Beta-Carotin, das nicht nur entzündungshemmend wirkt, es schützt auch die Zellen und kann vom Körper in Vitamin A umgewandelt werden. Die Schale des Kürbisses ist also gut für Haut, Haare und die Augen.

Vier beliebte Zubereitungsarten des Kürbisses:

Kürbis anpflanzen – was ist zu beachten?

Sähen Sie Ihre Kürbiskerne am besten an einem sonnigen Ort mit nährstoffreichem Boden. Der Boden sollte feucht sein oder feucht gehalten werden. Pflanzen Sie die Kürbissamen beispielsweise in der Nähe eines Komposthaufens oder reichern Sie den Boden mit Komposterde an.