Rehabilitation der Fritteuse : Achtung, heiß und fettig

Pommes gelten zu Unrecht als Fastfood: Wer sie selbst macht, ist lange beschäftigt. Aber die Mühe lohnt. Foto: dpa/Ina Fassbender

Frittiertes hat in der Küche einen schlechten Ruf. Su Vössing will den mit ihren Rezepten rehabilitieren und fordert: Ran an die Fritteuse! Vor allem, wenn sie draußen einen Platz findet.

Von Martina Stöcker

In Schottland frittieren sie nicht nur Fish ’n’ Chips, sondern auch Marsriegel in einer Art Backteig. Über die niederländische Küche wird gerne die Nase gerümpft, weil sie in dem Ruf steht, dass nichts gebraten oder gekocht wird, sondern alles in eine Fritteuse wandert. Pommes, Reibekuchen oder Krapfen werden auf dem Weihnachtsmarkt zwar gerne gegessen, aber nicht unbedingt als hochwertige Speisen angesehen. Und zu Hause will kaum noch einer frittieren: zu einseitig, zu ungesund, zu viel Gestank.

Su Vössing sieht diese Kochtechnik zu Unrecht verunglimpft. Sie hat sich für ihr Kochbuch „Ran an die Fritteuse“ mit der Kunst des Frittierens auseinandergesetzt und eine lange Liste von neuen Rezepten erstellt. „Ich glaube, dass die Fritteuse aus der Mode gekommen und durch viel Fast Food in Verruf geraten ist“, sagt die Köchin. Dabei habe es eine unendlich lange Tradition, gute Speisen in heißem Öl oder Schmalz zu backen. „Nicht umsonst werden die leckersten Speisen in siedendem Fett gebrutzelt“, betont Vössing, die 1991 als damals jüngste Sterneköchin Deutschlands einen Michelin-Stern bekam. Sie arbeitete in Paris – unter anderem in der Brasserie „La Coupole“ –, später folgten Stationen in Bonn, Köln, Düsseldorf, Zwischenstopps in Florida und der Welt der TV-Kochshows.

Was macht Frittiertes so lecker? Das Geheimnis liegt darin, dass die Zutat knusprig gebacken wird und die Aromen im Innern eingeschlossen werden. Es komme aber wie so oft auf das richtige Maß an. „Frittierte Speisen sind eine wunderbare Beigabe und sollten auch so genossen werden“, sagt Vössing. Für zwischendurch, mit den richtigen Ölen und der richtigen Temperatur könne man nur alles richtigmachen.

Stichwort Öl: Welches man nimmt, ist Geschmackssache. Es muss aber hitzebeständig sein und zum Frittieren ausdrücklich geeignet. Zu nennen an festen Fetten wären Butterschmalz oder Kokosfett, bei Ölen wären geschmacksneutrale Sorten wie Soja-, Erdnuss- oder Rapsöl zu empfehlen, die einen hohen Rauchpunkt haben. „Erstaunlicherweise wird Frittierfett erst nach mehrmaliger Benutzung richtig schmackhaft“, sagt Vössing. Pommes würden zum Beispiel in ganz frischem Fett nicht so knusprig. Nach etwa zehn Stunden Benutzung sollte das Öl ausgetauscht werden. Butterschmalz ist für Su Vössing die edelste Art, eine Speise zu frittieren. Für original belgische Fritten braucht es Rinderfett. Als Öl empfiehlt die Expertin „Biskin extra-heiß“ aus dem Supermarkt. Ihr Allround-Favorit, „nicht gerade günstig, aber gut“.

Darin bräunen Kartoffelschnecken, Auberginenbällchen, Zwiebelringe, Strudelröllchen, Rotbarben-Beignets oder Mini-Calzone mit cremiger Gemüsefüllung – Vössings persönlicher Liebling in ihrer Rezeptsammlung. Und wer schon einmal ihre perfekten Pommes Frites in vier Arbeitsschritten – mit Vorgaren und drei Frittier-Vorgängen bei 140, 160 und 180 Grad – probiert hat, wird Fritten nie wieder für etwas Profanes und Fast Food halten. Dazu gibt die Köchin in ihrem Buch noch Anregungen zum Dippen wie eine Ingwer-Zitronen-Mayonnaise oder eine Safran-Rouille. Pommes-Rezepte gebe es im Internet zwar wie Sand am Meer, „es gibt wohl keine Kartoffel-Sorte, die im Web nicht als Optimum empfohlen wird“, sagt Vössing: „Am Ende hat nicht ein einziges Rezept, das ich dort gefunden habe, zum gewünschten Erfolg geführt.“ Also hat sie ihr eigenes entwickelt und schwört darauf.

Wirklich fettarm zu frittieren, ist in einer richtigen Fritteuse eigentlich unmöglich. „Aber durch die richtige Wahl eines guten Fettes und der richtigen Temperatur kann man verhindern, dass sich die Speise vollsaugt“, sagt die Expertin. Die Frittierzeit sei ebenso wichtig wie das Abtropfen und leichte Entfetten auf Küchenpapier. Mit Heißluft-Fritteusen, die mit einer fettarmen Zubereitung werben, hat sie keine Erfahrung und will sie auch nicht auf einer Stufe mit einer Fritteuse sehen: „Geschmack, Aromen und Knusprigkeit sind einfach nicht dasselbe.“

Um die Fritteuse zu Hause auch häufiger zu nutzen, gibt es nur eine Möglichkeit: Sie muss nach draußen verbannt werden: „Die Geruchsbelästigung ist auch mit besten Abzugshauben nie ganz zu vermeiden, besonders bei Verwendung tierischer Fette.“ Selbst auf einem Balkon findet das Küchengerät einen festen Platz, es muss nur gut gegen Nässe abgedeckt sein.

Ein gutes Gerät ist schon ab 50 Euro erhältlich, zwingend dazu empfiehlt die Köchin den Kauf eines Grillthermometers, um zu kontrollieren, ob die Fritteuse tatsächlich die perfekte Temperatur zwischen 140 und 190 Grad schafft und auch halten kann. Größere Fritteusen fassen mehr Öl, was einen regelmäßigen Wechsel verteuert, dafür halten sie aber bei umfangreicheren Mengen gut die Hitze. Der Ölbehälter sollte separat zu entnehmen sein, damit man das Öl nach einer gewissen Nutzung filtern kann, um Reste von Frittiergut zu entfernen.

Die Köchin hat für ihre Rezept-Recherche fast alles frittiert, was sie an Lebensmitteln gefunden hat: „Ich habe alles ausprobiert, was mir in den Sinn gekommen ist, um das Buch mit appetitlichen und auch umsetzbaren Rezepten zu füllen.“ Tabus gibt es also nicht. Ob es aber wirklich der frittierte Schokoriegel wie in Schottland sein muss, kann jeder selbst entscheiden. Es gäbe aber Hunderte wohlschmeckendere Alternativen.

Tipps und Rezepte hat Su Vössing für ihr Buch gesammelt. Foto: © Bui Vössing/Becker Joest Volk Verlag/© Bui Vössing.

Su Vössing: Ran an die Fritteuse, Becker Joest Volk Verlag, 192 S., 28 Euro

Rezept: Mini-Calzone mit cremiger Gemüsefüllung (8 Stück)

Vössings Liebling: Mini-Calzone mit Gemüsefüllung. Foto: © Bui Vössing/Becker Joest Volk Verlag/© Bui Vössing.

Teig: 8 g frische Hefe, 250 g italienisches Weizenmehl (Type 00 oder 405), 10 g Zucker, 8 g Meer- oder Steinsalz, 10 g Olivenöl

2,5–3 l Raps- oder Sonnenblumenöl zum Frittieren

Füllung: 40 g Olivenöl, 100 g Zwiebeln (fein gewürfelt), 2 Knoblauchzehen (gehackt), gehackte Nadeln von 2 Rosmarinzweigen, Blättchen von 2 Thymianzweigen, 180 g rote Paprika, 180 g Zucchini, 150 g Lauch (alles fein gewürfelt), 50 g Tomatenmark, Meersalz und Pfeffer, 200 g geriebener Mozzarella, 1 Eiweiß

Zubereitung: Die Hefe in eine kleine Schüssel bröseln und mit 100 g handwarmem Wasser verrühren. 2 Esslöffel Mehl gut einrühren. Die Hefe abdecken und 15 Minuten anspringen lassen. Dann die restlichen Zutaten mit dem Hefeansatz und 60 g handwarmem Wasser in die Rührschüssel der Küchenmaschine geben und mit dem Knethaken auf der Stufe 2–4 gut drei bis vier Minuten durchkneten. Die Schüssel mit einer Abdeckhaube versehen und in den Backofen (40 Grad) stellen. Nach 30 Minuten den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, zu einem Viereck ziehen und die Ecken zur Mitte einschlagen, den Teig umdrehen und zurück in die Schüssel geben. Abdecken und weitere 30 Minuten gehen lassen.

Unterdessen für die Füllung das Olivenöl in einem Topf erhitzen, dann die Zwiebeln darin mit Knoblauch, Rosmarin und Thymian eine Minute auf mittlerer Temperatur anschwitzen. Die Paprika dazugeben und kurz angehen lassen, dann Zucchini und Lauch in den Topf geben. Nach zwei Minuten das Tomatenmark mittig einrühren, vermengen und mit 50 g Wasser angießen. Mit Meersalz und Pfeffer würzen und drei bis vier Minuten köcheln lassen, dann vom Herd ziehen. Erst kurz vor dem Füllen den Mozzarella einrühren und gut vermengen.