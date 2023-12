Kochen mit Grieß Grobes Korn

Grieß kennt man übrigens nicht nur in Europa – in der nordafrikanischen Küche ist er als Couscous eine beliebte Beilage zu herzhaften Gerichten oder wird in Gemüsepfannen oder als Salatzutat verwendet. Auch süß, mit Milch, Trockenfrüchten oder Nüssen zubereitet, kommt er zum Einsatz. „Für die Herstellung von Couscous wird traditionell Hartweizen zu Grieß vermahlen. Diese winzigen Grießkörnchen werden über Wasserdampf angefeuchtet und dann zu den im Vergleich nicht mehr ganz so winzigen Couscous-Körnchen gerollt, also im Prinzip zusammengeklebt. Das machten die Hausfrauen in Nordafrika früher tatsächlich noch von Hand, für die Produktion im größeren Stil gibt es da heute zum Glück technische Möglichkeiten“, erklärt Charlotte Ruck. „Der Couscous ist dann schon ein wenig vorgegart, sodass man ihn für die Zubereitung meist nur noch mit heißem Wasser übergießen und quellen lassen muss. Oder man gart ihn in einem Sieb im Dampf über kochendem Wasser, so wird er noch einmal besonders locker.“ Es gebe auch hier die helle Variante ohne und die vollwertige Variante mit Schalenanteilen.