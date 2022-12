Kochen mit Granatäpfeln Geschenk aus dem Paradies

Der Granatapfel ist auch so beliebt, weil er Antioxidantien enthält. Der Saft soll Bluthochdruck und hohen Cholesterinspiegel senken, gut für Gehirn, Leber und Darm sein und gegen Schmerzen sowie Entzündungen helfen. Er gilt auch bei Sportlern als leistungsfördernd, was Studien bestätigten. Daneben ist das Granatapfel-Extrakt für die Haut förderlich und mittlerweile in der Kosmetik vertreten: Von der Lotion bis zur Dusche bieten vor allem Biofirmen mittlerweile entsprechende Produkte an. Der Granatapfel gilt zwar als Symbol der Liebe und soll die Fruchtbarkeit erhöhen, aber Studien haben bisher nur bei Tierversuchen bewiesen, dass der Saft angeblich den Testosteronspiegel erhöht.