„Drei-Komponenten-Gericht total altmodisch“ Bye-bye, Sättigungsbeilage? Warum Deutschland heute anders isst

„Wenn Sie in den 80ern in ein bürgerliches Lokal gegangen sind oder zum Griechen, dann haben Sie nicht die ganze Zeit gesagt, was Sie weglassen wollen oder extra haben wollen oder was Sie nicht vertragen. Außerdem gab es noch die gesellschaftliche Strömung, die Kindern und Jugendlichen beibrachte „Du isst, was auf den Tisch kommt“.“ Ein Restaurantbesuch sei per se toll zu finden gewesen und Kinder hatten Schnitzel mit Pommes zu nehmen - und gut war. „Das würde ja heute als totale Zumutung verstanden werden.“