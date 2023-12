Kochbuch von Konditorschule Schokolade für jede Lebenslage

Ein Soufflé ist sicher etwas für geübtere Köche. Dafür wird eine Schokocréme aus dunkler Schokolade, Milch, Zucker und Mehl mit sehr steif geschlagenem Eiweiß in drei Schritten unterzogen. Ist die Crème in den Förmchen, sollte man mit dem Daumen (am besten einen Handschuh anziehen) zwischen Schüsselaußenwand und der Schokomasse einen fünf Millimeter dicken Rand ziehen, so dass das Soufflé Platz hat, um aufzugehen. Wenn die Soufflés aus dem Ofen kommen, am besten sofort warm servieren.