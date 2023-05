Kochbuch über Konservierungsmethoden Leben im Glas

Bei Konfitüren gibt es verschiedene Geschmäcker. Manche mögen sie lieber flüssiger, manche lieber fester. Einige schätzen sie, wenn sie süß sind, andere bevorzugen sie nicht so süß. Simone de Beauvoir hat das Kochen von Konfitüre einmal mit einer Momentaufnahme verglichen: „Die Hausfrau hat eine Spanne Zeit in der Zuckerfalle gefangen, hat das Leben in Gläser eingeschlossen.“ So wird die Frucht in ihrem vielleicht besten Zustand erhalten, so sollte es sein, meint Diana Henry, auch wenn das Marmelade-Kochen heutzutage nicht mehr nur Frauenarbeit sein sollte. Konfitüre zu kochen ist etwas Erfahrungssache, denn man muss wissen, wie die Konfitüre geliert und wie man Gläser und Utensilien sterilisiert.