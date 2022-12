Kochbuch über Hülsenfrüchte Der Boom der Bohnen

Zubereitung: Bohnen, Walnüsse, Knoblauch, Butter, Granatapfel-Sirup, Salz und Pfeffer in die Schüssel einer Küchenmaschine oder eines Mixers geben und glatt pürieren. Abschmecken und bei Bedarf mehr Salz und Pfeffer hinzufügen. Die Masse in vier Auflaufförmchen (à 120 ml) füllen, mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen, bis sie fest ist. Man kann aus der Masse auch einen Block formen, in Frischhaltefolie einwickeln und diesen dann in dicke Scheiben schneiden. Vor dem Servieren die Folie entfernen, die Paté mit dem Sirup beträufeln und nach Belieben mit Granatapfelkernen bestreuen. Mit Crackern und Essiggurken servieren. Hält sich in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank bis zu fünf Tage oder bis zu drei Monate im Gefrierschrank.