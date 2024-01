Einfallslosigkeit bei Kindermenüs im Restaurant Bitte nicht nur Pommes und Fischstäbchen!

Ernährungs-Daten, die vorliegen, sind schon ein paar Jahre alt, aber vermutlich von der Tendenz her immer noch gültig. So ergab die EsKiMo-II-Studie des Robert-Koch-Instituts (Erhebungszeitraum 2015 bis 2017) Einblicke zum Lebensmittelverzehr und in das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – mit dem Ergebnis, dass die meisten Kinder zu wenig Obst und Gemüse essen und dass der Verzehr von Fleisch und Wurstwaren bei Kindern und Jugendlichen zu hoch ist. Die Kurzfassung lautet damals wie heute: Pommes, Pizza, Spaghetti stehen bei Kindern ganz oben. Die Frage ist aber: Stehen sie da oben, weil die Kinder es so wollen, oder weil es letztlich auch durch die Menü-Auswahl in Restaurants befördert wird? Die klassische Henne-Ei-Problematik.