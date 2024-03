Proteinwunder Kichererbsen Was gibt’s hier zu kichern?

Über eine der wichtigsten Zutaten der levantinischen Küche gerät Fatima Sadal regelrecht ins Schwärmen. Die Ratingerin mit pakistanischen Wurzeln bietet mit ihrem Unternehmen „Chef on Rhine“ Catering und Kochkurse rund um die Levante-Küche und vermittelt die Gerichte der östlichen Mittelmeerregion. In Kochkursen in Volkshochschulen in Düsseldorf, Mettmann und Neuss und in der Familienbildungsstätte in Ratingen verrät die Hobbyköchin jene Rezepte, die sie selbst von ihrer Schwiegermutter, die mehr als zwei Jahrzehnte in der Region lebte, bekommen hat. Und räumt zunächst mit einem großen Kichererbsen-Missverständnis auf: „Den Geschmack, den Hummus durch getrocknete Kichererbsen bekommt, den kann man nicht mit Kichererbsen aus der Dose erreichen.“