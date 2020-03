Entdeckung auf dem Carlsplatz : Wer jetzt keine Kerbelknolle isst, muss bis nächsten Winter warten

Düsseldorf Sie ist klein, knubbelig und süßlich-nussig: Noch bis Ende März dauert die Zeit der Kerbelknolle. Schnell probieren, rät unsere Autorin.

So furchtbar oft trifft man ja heutzutage nicht mehr auf Zutaten, von denen man sein Lebtag noch nicht gehört hat. Wer aber gern und viel kocht (oder isst), für den gibt es kaum etwas Schöneres. Manchmal erschreckt mich das ein wenig: Es fühlt sich durchaus etwas zügellos an, sich vor Vorfreude auf ein neues Geschmackserlebnis nicht halten zu können. Wahrscheinlich kommt doch die Protestantin in mir heraus, der so viel Enthusiasmus nicht geheuer ist.