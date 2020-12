Fakt 4 über den Kartoffelsalat: Kartoffelsalat an Heiligabend

Die Tradition hielt sich: Gut ein Drittel der Deutschen geben an, dass Sie an Heiligabend Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen essen. Geschlemmt wird erst am ersten Weihnachtstag. Der große Vorteil von Kartoffelsalat ist, dass dieser problemlos am Tag vor Heiligabend vorbereitet werden kann und am 24. Dezember neben den letzten Weihnachtsvorbereitungen nicht auch noch Kochstress aufkommt.