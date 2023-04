Saftig, süß und lecker So gelingt der Karottenkuchen

Beim Möhrenkuchen braucht es sicher keine Überredungskünste, um Kindern das Gemüse schmackhaft zu machen. Dabei kann das Gebäck auf eine lange Geschichte zurückblicken. Laut der Datenbank „Kulinarisches Erbe der Schweiz“ entstand die originale „Rüeblitorte“ im Kanton Aargau. Dieser wird scherzhaft auch Rüebliland genannt und ist klassisches Möhren-Anbaugebiet. Die Rüeblitorte wurde bis zum Zweiten Weltkrieg vorwiegend in privaten Haushalten gebacken. Seit den 1940er- bis 1950er-Jahren haben die Bäcker und Konditoren sie in die kommerzielle Produktion aufgenommen. Der britische Verwandte des Rüblikuchens heißt Carrot Cake. Und weil er so köstlich schmeckt, wird der Möhrenkuchen auch heutzutage noch auf vielen heimischen Kaffeetafeln, in Bäckereien und trendigen Cafés serviert.