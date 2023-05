Einfrieren und lagern So können Reste vom Wein verwertet werden

Düsseldorf · An einem gemütlichen Abend mit Freunden ein Glas Wein trinken, aber am Ende bleibt die offene Flasche über, und die Reste landen womöglich im Abfluss. So lässt sich Wein richtig einfrieren.

03.05.2023, 11:52 Uhr

Um Lebensmittelverschwendung vorzubeugen, können Reste vom Wein zum Beispiel in Form von Eiswürfeln eingefroren werden. Foto: dpa/Oliver Berg

Wein einzufrieren ist eine gute Möglichkeit, um ihn länger haltbar zu machen. Zum Einfrieren braucht es nicht viel. Die Reste lassen sich in Eiswürfelformen oder Vorratsbehälter füllen. Beim Einfrieren sinkt der Säure- und Zuckergehalt, und der Wein verliert an Kohlensäure. Nach dem Auftauen kann der Wein dann einen faden und milden Geschmack haben. Zum Trinken ist er dann eher nicht mehr geeignet, kann aber zum Kochen und Backen verwendet werden. So mag man Wein in Deutschland Weiß, rosé und trocken So mag man Wein in Deutschland Ist die Flasche einmal geöffnet, sollte sie schnell getrunken werden, denn dann beginnt die Oxidation. Dabei ist es egal, ob es sich um einen hochwertigen oder günstigen Wein handelt. Alle lassen sich natürlich einfrieren. Im gefrorenen Zustand ist Wein fast ewig haltbar. Allerdings nimmt der Geschmack mit der Zeit immer mehr ab. Deshalb ergibt es Sinn, den gefrorenen Wein innerhalb weniger Wochen zu verbrauchen. Ganze Flaschen sollten aber nicht eingefroren werden. Diese können im Kühlfach platzen.

(PS)