Trendgetränk Dalgona Coffee : Ein Kaffee für Schaumschläger

Duisburg Ein Kaffee-Trend namens „Dalgona“ macht aktuell in sozialen Netzwerken die Runde. Er ist leicht herzustellen und eine interessante Abwechslung – und sowohl kalt als auch warm zu genießen.

Das Getränk, das ein wenig nach einem Milchshake aussieht, ist im Grunde genommen ein Cappuccino – nur verkehrt herum. Die wahlweise heiße oder kalte Milch befindet sich unten im Glas und der kaffeehaltige Teil darüber. Diese Kaffeespezialität wird „Dalgona“ oder auch „Whipped Coffee“ genannt und hat sich zu einer Art Quarantäne-Drink entwickelt. Der Kaffee trägt den Namen „Dalgona“, weil er an den karamelligen Kaffeegeschmack einer gleichnamigen Süßigkeit aus Südkorea erinnert. Während der Corona-Zeit erfuhr das Getränk im Internet eine rasche Verbreitung und beherrscht derzeit die sozialen Netzwerke, wenn es um das Thema ausgefallene Getränke geht. Nicht ohne Grund: Der fluffig-braune Schaum, der auf die Milch getürmt wird, sieht nicht nur toll und fotogen aus, sondern ist zudem ganz einfach zuzubereiten.

Auch Bloggerin Patrizia Wons aus Duisburg wurde darauf aufmerksam und hat es selbst ausprobiert. „Im Prinzip braucht man nur Instant-Kaffee, weil man den Rest in der Regel zu Hause hat“, sagt Wons, die im „Momsblog“ schreibt. Die Zutatenliste ist tatsächlich überschaubar. Für die Zubereitung braucht man vier Zutaten: löslichen Kaffee, auch Instantkaffee oder Kaffeeextrakt genannt, Wasser, Milch und Zucker. Diese Zutaten werden in zwei Schritten zusammengefügt.

Für den oberen Teil werden Instant-Kaffee, raffinierter Zucker und heißes Wasser in gleichen Mengen in eine Schüssel gegeben. Für eine Portion empfiehlt Patrizia Wons etwa zwei Esslöffel pro Zutat. Die Mengenangaben können je nach Geschmack variieren. Doch Bloggerin Wons rät, nicht zu sehr davon abzuweichen, da ansonsten die gewünschte Konsistenz ihrer Erfahrung nach nicht erreicht wird. Ebenfalls sei es wichtig, keinen normalen Kaffee, sondern löslichen Kaffee zu verwenden, andernfalls würde sich die fluffige Struktur des Kaffeeschaums nur schwierig herstellen lassen.

Als nächstes werden die Zutaten mit einem Handrührgerät, Mixer oder einem Schneebesen drei bis vier Minuten lang gerührt – bis eine steife, lockere Masse wie bei geschlagener Sahne entsteht. „Die cremige Textur am besten solange durchmischen, bis sie ihre Farbe von einem dunklen Braun zu einem hellen Karamellton wechselt“, emp­fiehlt Wons. Anschließend kommt die geschlagene Kaffeecreme über die Milch. Etwa zu zwei Drittel sollte das Glas mit der Milch gefüllt sein. Dafür kann herkömmliche Kuhmilch, aber auch pflanzliche Milch wie zum Beispiel Soja-, Kokos- oder Mandelmilch genutzt werden.

Regenbogentorte, Ombre Cake und Co.

Regenbogentorte, Ombre Cake und Co. : Das bunte Stück vom Kuchen

Ebenfalls aus Asien stammt eine andere Kaffeespezialität, die auf den ersten Blick etwas befremdlich wirken mag – der vietnamesische Eier-Kaffee. In Vietnam hat der Kaffeekonsum eine lange Tradition, der vor allem auf die Kolonialzeit zurückzuführen ist. Als in den 40er-Jahren die Kondensmilch zu einem knappen Gut wurde, behalfen sich die Einheimischen damit, stattdessen Eigelb zu benutzen. Daraus entstand der Eierkaffee „cà phê trúng“, der mehr wie ein Dessert schmeckt und vor allem in der nordvietnamesischen Metropole Hanoi zu finden ist.