Käseland NRW : Mit Laib und Seele

In der Münsteraner Käserei Scellebelle schmeckt der Ziegenkäse wie aus dem Loire-Tal, schwärmt die Bloggerin Julia Jansen. Foto: laibundkaese/Julia Jansen

NRW ist kein Käseland? Von wegen! Die Düsseldorferin Julia Jansen hat sich auf die Suche gemacht – und Käsereien gefunden, die den Vergleich zu Frankreich nicht scheuen müssen.

Julia Jansen hat ihrer Heimat nicht viel zugetraut. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich in Nordrhein-Westfalen so viele gute Käsereien finden würde“, sagt die Bloggerin aus Düsseldorf. Mehr als 60 handwerklich arbeitende Betriebe und Höfe hat sie bei ihren Recherchen gesucht und gefunden. Und das Ergebnis ihres Testessens durch vermutlich mehrere Laibe Käse hat sie selbst überrascht. „Es gibt nicht nur simplen Bauernkäse, sondern wirklich Spitzenprodukte in NRW. Ich lebe in einem echten Käseland.“ So würde der Ziegenkäse aus der Münsteraner Käserei Scellebelle schmecken wie einer aus dem französischen Loire-Tal. Und dort kommen schließlich Delikatessen wie der Sainte-Maure de Touraine, Valencay de Berry oder der Crottin de Chavignol her – unter Käsefreunden ein Begriff.

Mit Ziegenkäse haben hierzulande viele Leute allerdings noch ihre Probleme. Deshalb mogelt Julia Jansen gerne einige Sorten auf eine Käseplatte und sagt nicht, dass es Ziegenkäse ist. „Die Leute sind dann oft überrascht, wie lecker er schmeckt“, sagt sie. Ihr Liebling ist Ziegenfrischkäse, zum Beispiel von der Hofkäserei Konnen in Grefrath, schlicht auf einer krossen Scheibe Weißbrot, oder etwa mit leicht angebratenen Erbsen und Minze. Bei dieser Art von Bruschetta gerät die 29-Jährige ins Schwärmen.

Info Nützliche Adressen für den Käse-Kauf Bauernkäserei Heuser, Schulstr. 200, 41541 Dormagen, 02133 27176. www.bauernkaese.de Biohof Gross-Bölting, Borkener Str. 10, 46499 Hamminkeln, 02852 4996. www.dingdener-heidemilch.de Biolandbetrieb Rouenhof, Sonsbecker Str. 40, 47627 Levelaer, 02825 7233, www.rouenhof.de Ehrenberger Bauernkäserei, Ehrenberg 63, 42389 Wuppertal, 0202 606353, www.ehrenberger-bauernkaeserei.de Hofkäserei Konnen, Mörtelsstr. 211, 47929 Grefrath, 02158 2103, www.konnen.de Hofkooperative Vorberg, Nordrather Str. 281, 42553 Velbert, 02052 2912. www.hofvorberg.de Jules Käsekiste, Reinshagen, 14, 53804 Much, 02245 3021, www.juleskaesekiste.de Scellebelle, Körberheide 99, 48157 Münster, 0174 6056329, www.scellebelle.de Schepershof, Windrather Str. 134, 42553 Velbert. 02053 2306, www.schepershof.de Straetmannshof, Dorfstr. 100, 47647 Kerken, 02833 4596, www.bauernkaese.info Thomashof, Hammerweg 69, 51399 Burscheid, 02174 61268, www.thomashof-buscheid.de Tinthof, Weseler Str. 7, 46562 Voerde, 02855 308489, www.tinthof.de Witzheldener Bauernkäserei, Krähwinkel 9, 42799 Leichlingen, 02174 3455. www.bauernkaese.com Auswahl – mehr Tipps unter www.laibundkaese.de

Das Interesse für Käse liegt bei Julia Jansen in der Familie. Ihr Vater ist Niederländer, deshalb kennt sie von Kindesbeinen an die holländischen Käsemärkte und Sorten. Als sie älter wurde, setzte sie sich mit veganer Ernährung auseinander, das wäre der Abschied vom Käse („meine Leibspeise“) gewesen. Deshalb machte sie sich auf die Suche nach Betrieben, wo die Tiere gut gehalten werden und der Käse handwerklich hergestellt wird. Und sie wurde fündig. In dem Büchlein „Stadt, Land, Käse“ (Rheinischer Landwirtschaftsverlag, 14,95 Euro) hat sie Adressen und Wissenswertes zu Betrieben und Höfen in NRW zusammengetragen.



Im bergischen Much zum Beispiel verarbeitet Rainer Schmitz in „Jules Käsekiste“ Milch zu Käse und lässt ihn anschließend in einem ehemaligen Luftschutzbunker reifen. Der gehört zu Julia Jansens Lieblingsprodukten. „Er sieht aus wie Gouda und schmeckt sehr intensiv.“ In Remscheid gibt es mit Hans-Jörg Halbach einen der wenigen Affineure in NRW: Er versucht, mit gezielter Pflege und Reifung Käse noch leckerer zu machen und so zu veredeln. Er bietet seine Käse vor allem auf Märkten an (Termine unter www.kaesehalbach.de). Oder man schaut auf dem Schepershof in Velbert vorbei, wo man die Produktion hinter einer Glasscheibe verfolgen und später den cremigen bergischen Landkäse verkosten kann.

Für Käse-Freunde ist es allerdings nicht so einfach, an gute Produkte zu kommen. „Viele der Betriebe kooperieren nicht mit Supermärkten, weil ihnen einfach die Masse fehlt“, erklärt Jansen. Einige verschicken online ihre Produkte, doch ist Käse ein sensibles Gut, das den Transport nicht gut übersteht. Sie empfiehlt deshalb einen Besuch auf einem Rheinischen Bauernmarkt in Düsseldorf, Neukirchen-Vluyn und Krefeld, wo entweder die Käsereien selbst oder Händler vor Ort sind. „Oder man nimmt sich eine Käserei als Ziel eines Wochenendausflugs vor“, sagt sie. „Die Höfe liegen in der Regel sehr idyllisch, man geht spazieren und kauft anschließend Käse.“