Gesund leben : Intervallfasten: Warum Frauen schneller Fett abbauen

Berlin Beim Intervallfasten können Sie zu bestimmten Zeiten essen, worauf Sie Lust haben. Dabei nehmen Sie ab - Frauen oft sogar noch schneller als Männer. Wir zeigen, wie das funktioniert.

Welche Formen von Intervallfasten gibt es?

Die 5:2-Methode: Bei dieser Fastenmethode können Sie an fünf Tagen in der Woche normal essen, dabei ist alles erlaubt. An zwei Fastentagen wird dafür nur wenig gegessen - etwa ein Viertel der üblichen täglichen Energiezufuhr.

Was darf man beim Intervallfasten trinken?

Warum können Frauen kürzer fasten und trotzdem abnehmen?

„Sie kommen früher in den Fastenmodus“, sagt der Mediziner Michalsen. „Der Körpermodus des Fastens mit all seinen hormonellen Orchestrierungen wird erst dann auf scharf gestellt, wenn die Zuckerspeicher in der Leber und in den Muskeln leer sind.“