Maibock und Waldmeisterbowle : Bock auf Mai

Düsseldorf Der Wald erwacht, Wildkräuter wie Waldmeister blühen. Außerdem ist die Schonzeit für Rehwild vorbei – Wildbret gilt mittlerweile als gesündere Alternative zu Schwein und Rind.

Der Mai schmeckt grün und frisch – nach Waldmeister, der Limonaden und Bowlen einen besonderen Geschmack verleiht und der in diesem Monat blüht. Früher wurde das Kraut gegen dämonische Kräfte verwendet, heute als Mottenbekämpfungsmittel, Arzneipflanze und in der Homöopathie: Waldmeister wirkt gefäßerweiternd, entzündungshemmend und krampflösend. Ihr typisches Aroma verdankt die Heilpflanze dem Stoff Cumarin, der beim Welken freigesetzt wird. Doch nicht überall, wo Waldmeister drauf steht, ist er auch drin: Das Aroma, wie es die meisten vom Wackelpudding und Sirup kennen, wird meist künstlich erzeugt.

„Waldmeister an sich schmeckt überhaupt nicht süß, eher leicht bitter“, sagt Michael Reinhardt, Inhaber und Küchenchef des Düsseldorfer Restaurants „Reinhardt’s“. „Eigentlich gibt es keine vergleichbare Geschmacksrichtung, Waldmeister hat eine ganz eigene Note.“ Das Wildkraut ist vielseitig. „Im süßen Bereich sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Reinhardt. Als Aroma passt es ganz klassisch zu Desserts wie Eis, Gelee oder auch Buttermilch. in einem herzhaften Jus mit Schalotten schmeckt es ebenfalls gut zu Kalb, Perlhuhn oder Spargel. Am besten frisch vom Markt, aus dem Feinkostgeschäft oder vom gut sortierten Gemüsehändler entfaltet das Kraut sein markantes Aroma, wenn man es etwas anwelkt – heißt: leicht mit den Fingern eindrücken. Anschließend – für eine klassische Maibowle zum Beispiel – einfach zusammenbinden und mit Zitrone und Minze in Wein abhängen. „Ich nehme gerne Roséwein. Dann wird die Bowle schön spritzig, perfekt für warme Tage. Zum Schluss mit Winzersekt und mit Erdbeeren auffüllen – das harmoniert gut“, sagt Reinhardt.