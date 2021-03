Nachhaltiges Kochen : Die grüne Revolution

Zutaten für ein Superfood-Smoothie. Foto: AT Verlag

Mehr rein pflanzliche Nahrung zu essen ist nicht nur gesund, sondern schont auch das Klima. Welche Lebensmittel wahre Klimakiller sind und was man tun kann, um in der Küche umweltfreundlicher zu agieren, das verrät ein neues Kochbuch.

Von Marion Meyer

CO 2 -Bilanzen bringt man eigentlich immer mit Verkehr in Verbindung. Welches Auto hat welchen Kohlendioxid-Ausstoß? Dass auch viele andere Dinge des täglichen Lebens zu unserem persönlichen CO 2 -Abdruck beitragen, vergisst man gerne. Ernährung steht laut Umweltbundesamt bereits an dritter Stelle (hinter den Themen Wohnen & Strom sowie Mobilität) und verursacht 30 Prozent der Treibhausgasemissionen. Wer seinen persönlichen CO 2 -Verbrauch einmal errechnen will, findet auf der Seite der Bundesbehörde dazu einen Kalkulator.

Dass wir sehr wohl auch mit unserer Ernährung dem Klima helfen können, das zeigt Anina Gepp in ihrem neuen Kochbuch „Iss dich grün“. Sie listet darin 80 pflanzliche Rezepte auf und viele praktische Tipps, wie wir gesund kochen und die Umwelt mit unserer Art des Einkaufens, Kochens und der Ernährung schonen können. Dass sie immer von pflanzlicher Kost spricht, ist dabei angenehm, hilft es doch, das in letzter Zeit etwas überstrapazierte Modewort „vegan“ zu vermeiden.

Viele Produkte, die wir im Supermarkt kaufen, sind weit gereist, stark verarbeitet und mehrfach verpackt. Allein ihre Herstellung verursacht schon einen großen CO 2 -Ausstoß und verbraucht viel Wasser. Fleisch- und Milchprodukte belasten das Klima allerdings viel stärker als andere Lebensmittel. Während regionales Obst- und Gemüse auf 130 bis 300 Gramm CO 2 je Kilogramm kommt, schafft es ein Kilo Milch schon auf 950 Gramm. Ganz verheerend wird es bei Butter, deren Herstellung noch mehr CO 2 verursacht als Rindfleisch (und das noch schlechter abschneidet als Schwein oder Geflügel): Butter bringt es auf 24.000 Gramm CO 2 pro Kilo.

Cover Kochbuch „Iss dich grün“. Foto: AT Verlag

Das liegt daran, dass die Milch für die Butter in industrieller Massentierhaltung hergestellt wird. Und dafür sehr viel Milch benötigt wird. Entsprechend viele Kühe muss der Bauer halten und füttern. Bei der Futterproduktion wiederum werden viele Treibhausgase frei. Außerdem stoßen die Tiere jede Menge Methangas aus, ein Treibhausgas, das noch schädlicher ist als CO 2 . Die umweltfreundliche (und tierfreundlichere) Alternative ist Margarine mit rund 1000 Gramm CO 2 pro Kilo. Wer sich dies vor Augen führt, wird vielleicht häufiger einmal auf Butter zugunsten von pflanzlichen Alternativen verzichten, zumal man etwa auf einem belegten Brot den Unterschied sowieso nur minimal wahrnimmt.

Auch Käse ist nicht besonders klimafreundlich mit 8500 Gramm CO 2 pro Kilo. Beim Käse gilt die Faustregel: Je weniger Fett er enthält, desto klimafreundlicher ist er. Ein Handkäse mit weniger als einem Prozent Fett hat also einen deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck als ein Camembert mit einem Fettanteil von mehr als 70 Prozent.

Pflanzliche Ernährung ist also mit Abstand die umweltfreundlichste Ernährungsform. Wie so oft helfen kleine Schritte dorthin; man muss es nicht gleich zum absoluten Dogma erklären. Nur einmal die Woche Fleisch zu essen, wäre für viele vielleicht der erste Schritt. Und wichtig beim Lebensmittelkauf ist die Formel: „regional, saisonal, bio“. Damit kann man seinen CO 2 -Fußabdruck auch entscheidend verringern.

„Wer regional einkauft, unterstützt kleine und mittlere Betriebe und damit die heimische Wirtschaft. Die kurzen Transportwege schonen die Umwelt. Außerdem ist lokal angebautes Gemüse und Obst viel aromatischer, frischer und knackiger. Und damit auch nährstoffdichter“, schreibt die Autorin, die im schweizerischen Luzern wohnt und dort regelmäßig die Wochenmärkte besucht. Wie groß der Radius dessen ist, was sich als „regional“ bezeichnen darf, ist dabei nicht genau definiert. Im Zweifel sollte man immer nach dem Ursprung eines Produkts fragen, um Gewissheit zu erlangen.

Auf die Saisonalität von Gemüse sollte man ebenfalls achten. Wir haben uns mittlerweile sehr daran gewöhnt, alle Sorten das ganze Jahr über im Supermarkt kaufen zu können. Obst und Gemüse aus Übersee hat – wen wundert's – natürlich einen viel größeren CO 2 -Abdruck als heimisches, saisonales Gemüse. Entsprechend der Jahreszeit zu konsumieren heißt, im Winter sogenanntes Wintergemüse zu verzehren (Grünkohl, Wirsing, Pastinake, Schwarzwurzel etc.) und im Sommer das Sommergemüse (Bohnen, Tomaten, Blumenkohl, Brokkoli etc.). Für Obst gilt das gleiche. Im Sommer gibt es Himbeeren, Heidelbeeren, Aprikosen und Kirschen, im Herbst/Winter Äpfel, Birnen und Trauben. „Gegessen wird, was die Natur zur jeweiligen Jahreszeit bereithält“, lautet das Motto. Danach richten sich auch die Rezepte im Buch, die nicht nur nach Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snack und Dip unterteilt sind, sondern auch nach den Jahreszeiten, was bei der Orientierung hilft.

Um immer entsprechend der Jahreszeiten zu konsumieren, kann man auch über eine Gemüsekiste der lokalen Bauern nachdenken. Dann wird man automatisch mit dem gerade geernteten Gemüse versorgt. Günstiger ist lokal geerntetes Gemüse dabei allerdings nicht unbedingt.

Weitere Tipps für eine nachhaltige Küche sind unter anderem: Müll zu vermeiden, Essensreste zu verwerten oder einzufrieren statt wegzuwerfen, Lebensmittel besser zu lagern und tierische durch pflanzliche Produkte ersetzen. Und schon hat jeder ein bisschen dazu beigetragen, dass wir uns alle „grün essen“. Das Buch liefert einen knappen, aber anschaulichen Überblick über diese Themen und gibt Tipps. Die meist nicht allzu schweren Rezepte bieten einen guten Einstieg für jedermann, mehr auf Pflanzenbasis zu kochen und damit etwas für die Umwelt zu tun.

Info Anina Gepp, „Iss dich grün!“ – Gesund kochen, die Umwelt schonen. Über 80 pflanzliche Rezepte und viele praktische Tipps; 224 S., AT Verlag, 25 Euro

Rezepte

Superfood-Smoothie ohne Exoten

Zutaten (für 1 große Schale): 200 g Heidelbeeren, gefroren, 2 Handvoll gebackene gefrorene Kürbis oder Süßkartoffelwürfel, 1 Handvoll Grünkohl, 250 g Seidentofu, 1 Prise Zimt, 2 EL Birnendicksaft, 1 Zitrone, Abrieb, 1 Schluck Hafermilch

Zubereitung Alle Zutaten im Standmixer zu einer cremigen, homogenen Masse mixen. Mit Granola oder Müsli servieren. Schmeckt als gesundes Dessert oder zum Frühstuck. Im Sommer, wenn sie reif sind, möglichst viele Heidelbeeren einfrieren. Außerdem friert die Autorin immer auch gleich eine große Portion Kürbis oder Süßkartoffeln ein. Dafür schneidet sie sie in mundgerechte Stücke, backt diese im Ofen bei 200 Grad 20 Minuten und lässt sie anschließend auskühlen. Danach sind sie bereit für das Gefrierfach.

Kohlrabi-Schnitzelbrot

Zutaten (für 2 Brote)

Für die Schnitzel: 1 Kohlrabi, 10 EL Hafermilch, 4 EL Dinkelmehl, 1 TL Kartoffelstärke, 60 g Mais-Paniermehl, 2 EL Sonnenblumenöl

Für die Zwiebelringe: 1 Zwiebel, 1 EL Öl, etwas Mehl, 1 Prise Salz, 1 TL Birnendicksaft

Außerdem: 2 Körnerbrötchen, 1 EL Senf, 1 TL Harissa, 3 EL veganer Joghurt, 1/4 Gurke, 2 Blätter Salat, 2 Scheiben Tomate

Zubereitung: Den Kohlrabi schälen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Für die Panade drei Teller bereitstellen: In den ersten kommt die Hafermilch, in den zweiten das Mehl und die Kartoffelstärke und in den dritten das Paniermehl. Die Kohlrabischeiben mehrmals in Hafermilch und Mehl wenden. Anschließend im Paniermehl wenden. In einer Pfanne im heißen Öl die Schnitzel von beiden Seiten insgesamt etwa 5 Minuten anbraten. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Die Zwiebel in Ringe schneiden und in derselben Pfanne in Öl anbraten. Mit Mehl bestäuben und salzen, den Birnendicksaft hinzugeben und karamellisieren lassen. Die Brötchen quer halbieren. Senf, Harissa und Joghurt zu einem Dip anrühren, die Gurke mit dem Sparschäler fein schneiden. Die Brötchen mit je einem Salatblatt, einer Tomatenscheibe, den Sellerieschnitzeln, der Sauce und den Zwiebelringen belegen.

Muhammara

Muhammara ist ein orientalischer Paprika-Walnuss-Aufstrich. Obwohl der Name exotisch klingt, kommt er hauptsächlich mit regionalen Zutaten aus.

Zutaten (für 1 Glas): 2 rote Paprika, 1 Knoblauchzehe, 80 g Walnüsse, ½ Zitrone, Saft, ¾ TL Salz, 2 EL Olivenol, etwas Harissa nach Wunsch