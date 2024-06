Vier Tipps Gekochte Eier, Grillwurst und Suppe – so klappt die Zubereitung in der Heißluftfritteuse

Eine Bratwurst braucht in der Heißluftfritteuse bei 180 Grad je nach Größe etwa 12 bis 15 Minuten. Tipp: Schneiden Sie die Wurst an mehreren Stellen ein, damit sie nicht aufplatzt. Kinder freuen sich vor allem bei Nürnberger-Würstchen über kleine Kraken. Dazu trennen Sie die beiden Enden der Wurst in vier Teile. Durch die Hitze werden die „Beinchen“ abgespreizt. So entstehen kleine Kraken.