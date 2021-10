Tipps und Rezepte : So klappt’s mit dem gruseligen Buffet für die Halloween-Party

So klappt’s mit dem gruseligen Buffet für die Halloween-Party

Im Schein der ausgehöhlten Kürbisse als Deko schmeckt das Gruselbüffet nochmal so gut. Foto: dpa/LukᚠGrinaj

Düsseldorf Eine gute Halloween-Party braucht nicht nur Grusel-Deko, sondern auch das richtige Buffet: Ekelbowle, Glibberhände, Spinnen-Cracker oder abgetrennte Finger gehören auf den Speiseplan. Wir haben die Rezepte.

Jetzt grinsen sie uns wieder überall entgegen, die ausgehöhlten leuchtenden Kürbisköpfe: Halloween steht vor der Tür. Zu einer guten Gruselparty gehört natürlich auch das richtige Essen . Speisen wie Ekel-Bowle oder abgetrennte (Wurst-)Finger sorgen bei Klein und Groß für Spaß. Und mit der passenden Deko verwandelt sich auch das langweiligste Wohnzimmer in ein schauriges Ambiente.

Mit einer Ekel-Bowle kann man an Halloween einen echten Treffer bei Kindern landen: Zwei Flaschen Orangensaft und zwei Flaschen Mineralwasser mischen und etwas blaue und grüne Lebensmittelfarbe hinzugeben. In dieses scheußlich-braune Gemisch zuvor mit Rosinen im Innern angefrorene Eiswürfel hinzufügen, das sieht dann aus wie Insekten in Harz.