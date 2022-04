Rezepte für kleines Geld : Günstig Kochen - Tipps für preiswerte und leckere Gerichte

Düsseldorf Preiswert kochen – das klingt keinesfalls angesagt bei Freunden der guten Küche. Doch nicht nur angesichts steigender Lebensmittelpreise macht es Sinn, gut zu haushalten. Denn die wichtigste Zutat sind saisonale Gemüse. Das ist nachhaltig, gesund, umweltfreundlich und lecker.

Am Anfang steht ein Plan. „Man sollte genau überlegen, was man kochen möchte, was man dafür benötigt oder vielleicht noch in den Vorräten hat“, sagt Nicole Schlaeger. Generell sei es immer günstiger, mit frischen Lebensmitteln zu kochen als mit Fertigprodukten. Sinnvoll ist es auch, gleich mehrere Gerichte zu planen. Denn die Möhren, die man für die Bolognese braucht, machen sich auch gut im Backofengemüse.