„Guat’z Essen“ in Tirol Der gärtnernde Koch – oder der kochende Gärtner

Mit seinem ungewöhnlichen Konzept erregte der gärtnernde Koch die Aufmerksamkeit eines Berliner Start Up-Unternehmens: Er sollte seine Idee in die Hauptstadt übertragen. „Aber wie will ich kontrollieren, ob dort ein Garten nach meinen Vorgaben gepflegt und genutzt wird? Und dann kann ich ja nicht mehr hier sein!“, sagt er mit einer Spur von Verzweiflung im Blick. Lieber noch möchte Peter Fankhauser sein Wissen in einem Ausbildungszentrum in Tirol weitergeben: Aus dieser Gegend kommt er schließlich. Und fühlt sich durch seine Erfahrung in der Lage, den Bauern der Umgebung zu zeigen, wie sie nachhaltiger anbauen und wirtschaften. Doch die sind nach jahrzehntelangem Monokultur-Anbau skeptisch, auch wenn das Land Tirol den Plan unterstützt. So muss wohl noch ein wenig Gras zwischen den Hügelbeeten im Dörfchen Stumm wachsen, bis sich mehr Menschen in der Nachbarschaft entschließen, der Natur ihren Lauf zu lassen…