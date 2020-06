Steaks, Gemüse, Pürees : Mehr Mut am Grill

Zum Grillen gehört für Grillmeister Marc-Aurel Wulfhorst nicht nur Fleisch, sondern auch Gemüse etwa als Beilage. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Heiligenhaus Geschmortes Gemüse, Pürees und neue Würz-Methoden liegen beim Grillen im Trend. Der NRW-Grillmeister Marc-Aurel Wulfhorst verrät, welche Werkzeuge und Tricks die Zubereitung erleichtern.

Von Christian Kandzorra

Marc-Aurel Wulfhorst aus Heiligenhaus muss es wissen. Der 37-Jährige ist Teamkapitän der „Rebels of Barbecue“ – der Gruppe, die mit ihren Kreationen seit 2017 den ersten Platz bei der Landesmeisterschaft im Grillen verteidigt. Das Grillen ist für den gelernten Koch mehr, als nur ein Steak auf den Rost zu legen. „Ich will den komplexen Teller“, sagt Wulfhorst. „Dazu gehören für mich immer mehrere Komponenten: nicht nur Fleisch, sondern auch Beilagen. Knuspriger Bacon, frisches Gemüse.“ Viele Beilagen lassen sich auch auf dem Grill zubereiten. Das Experimentieren liegt 2020 im Trend; immer neue Gewürz- und Gemüsekreationen erobern die Szene. „Es lohnt sich, Neues auszuprobieren“, sagt der Grill-Profi und hat mit Blick auf die Trends des Sommers Tipps auf Lager – für mehr Geschmack und eine einfachere Zubereitung.

Püree auf dem Grill Nur Ofenkartoffel war gestern: Wer wirklich kreativ sein will, der traut sich zum Beispiel an Gemüsestrudel oder Pürees. Eine von Wulfhorsts Empfehlungen für den Griller daheim ist ein Möhrenpüree, verfeinert mit Ingwer und Sesamöl für eine asiatische Nuance. „Zum Schmoren eignen sich eiserne Gusspfannen, die es für den Grill gibt. Darin lässt sich auch Spinat zubereiten“, sagt er. Angerichtet mit Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch, Fetakäse oder – wer es etwas rauchiger mag – mit Rum, kann man Spinat und anderen Gemüsesorten eine ganz neue Geschmacksnote verpassen.

Aufgerolltes Gemüse als Hingucker Die Königin des Grill-Gemüses ist jedoch die Zucchini: Sie ist beliebt, weil sie sich schnell zubereiten lässt und nicht so leicht durch den Rost fällt. „Zucchini ist sehr gut geeignet zum Grillen, verfeinert mit Olivenöl und Kräutern“, sagt Wulfhorst. Im Trend liegt es, das Gemüse „aufzurollen“: So lassen sich Zucchini mit einem Sparschäler in Scheiben schneiden, die sich – aufgerollt – beispielsweise mit Spinat füllen lassen. „Das funktioniert auch mit Spargel, den man etwa mit einer selbst gemachten Hollandaise füllen kann“, sagt Marc-Aurel Wulfhorst. Auf einem leicht geölten Rost angegrillt lassen sich damit echte Hingucker kreieren.

Grillen mit Platten und Matten „Inzwischen geht der Trend sogar dahin, den Grill zum Backen zu nutzen“, sagt der Profi. Dazu eignen sich Kugelgrills, die die Hitze speichern. „Pizzen lassen sich darin wunderbar backen.“ Anfängern und Hobby-Grillern empfiehlt Wulfhorst eben solche Kugelgrills. Wer auf Qualität und Zubehör-Optionen Wert lege, sollte sich für einen Grill eines namhaften Herstellers entscheiden und um die 200 Euro investieren. „Für Kugelgrills gibt es auch Grillplatten, auf denen sich Reibekuchen oder Rührei zubereiten lassen. Für mich ist das – abgesehen von einer guten Grillzange – ein Must-Have“, sagt der 37-Jährige. Auf solchen Platten oder auch auf Grillmatten, die seit kurzer Zeit immer beliebter werden, lassen sich beispielsweise Zucchini gut zubereiten. „Grillmatten haben den Vorteil, dass sie wasserdurchlässig sind, aber trotzdem nichts durchfallen kann.“ Dadurch seien sie zum Grillen von Fisch und anderen empfindlichen Lebensmitteln geeignet.

Glühende Kohle in wenigen Minuten Diejenigen, die nicht auf das Aroma von Holzkohle-Grills verzichten möchten, brauchen gut glühende Kohle. „Besonders schnell geht das mit einem Anzündkamin. Die gibt es mittlerweile für zehn Euro im Baumarkt“, sagt Marc-Aurel Wulfhorst. Durch einige Löcher im Stahlzylinder kann die Luft gut zirkulieren. Das Ergebnis: ein ideales Glutbild innerhalb weniger Minuten. Wer Holzkohle direkt im Grill zum Glühen bringen will, sollte die Luftlöcher (beim Kugelgrill) öffnen, damit Luft gut durchströmen kann.

Grill-Profi Marc-Aurel Wulfhorst aus Heiligenhaus. Foto: Wulfhorst

Das richtige Fleisch wählen Ein ungeliebter Effekt beim Grillen: Steaks, die sich durchbiegen. „Das passiert häufig bei fertig marinierten, dünnen Steaks“, sagt Wulfhorst. Kenner bezeichnen das eingeschweißte Fleisch aus der Supermarkt-Kühltheke oft als „Neonfleisch“, angelehnt an die Farben der Marinaden. „Das Problem ist, dass solche Steaks für mehr Gewicht oft mit Wasser aufgespritzt sind.“ Beim Grillen entweiche viel Flüssigkeit. „Die Masse bündelt sich, dadurch verbiegt sich das Fleisch“, erklärt der Profi. Sein Tipp: lieber zu frischem Fleisch greifen, von der Theke oder vom Metzger. „Drei Zentimeter sind eine gute Dicke“, sagt er. Dann gilt es, das Fleisch bei starker Hitze um 300 Grad Celsius zu grillen. „Ein Kugelgrill schafft das locker“, sagt der Kapitän der „Rebels of Barbecue“. Zwischen Rost und Kohle sollten grundsätzlich mindestens sechs Zentimeter Luft sein. Wulfhorst: „Jede Seite zwei Minuten grillen, danach die Lüftungsschieber schließen und das Fleisch indirekt und nach Belieben weiter garen.“ Wichtig sind Grillzonen, also eine Feuerstelle und eine Stelle zum entspannten Garen.

Steine für leckere Aromen verwenden Angesagt sind bei Grill-Profis Räucherbretter oder Salzsteine, die dem Grillgut ein leckeres Aroma verpassen. „Salzsteine beispielsweise eignen sich sehr gut für Steaks oder auch für Schweinemedaillons. Man kann sie aber auch für Lachs- oder Forellenfilets verwenden. Damit spart man sich das Würzen danach; das Grillgut nimmt das Aroma sofort auf“, sagt Wulfhorst. Der Stein sollte vor Kontakt mit dem Grillgut gut erhitzt sein. „Bei richtiger Anwendung kann man solche Steine auch mehrmals benutzen.“

Augen auf bei Grillrost und Grillzange Marc-Aurel Wulfhorst hasst glänzenden Edelstahl – zumindest in Bezug auf den Grillrost. „Schwarze Gussroste werden deutlich heißer, Edelstahl ist kein guter Wärmeleiter“, sagt er. Gussroste gebe es beim Zubehör zu kaufen. Augen auf heißt es auch bei der Wahl der richtigen Grillzange. „Da gibt es große Unterschiede. Natürlich tut es auch eine Zange aus einfachem Holz. Nach einer Saison haben die jedoch meist ausgedient.“ Bei Zangen setzt Wulfhorst sehr wohl auf Edelstahl: „Eine Grillzange sollte nicht einfach nur am Ende gebogen sein, sondern eine Feder haben. Leichtgängig sollte die Zange sein, sie muss sich aber auch ohne Probleme wieder öffnen.“ Der Grill-Profi empfiehlt daher, nur Zangen zu kaufen, die man vorher zur Probe in die Hand nehmen konnte.